Le Groupe VFLIT renforce son pôle entièrement dédié à la cybersécurité des organisations

juillet 2021 par Marc Jacob

Protéger ses données et assurer la performance de son Système d’Information sont aujourd’hui des enjeux majeurs pour les organisations, quels que soient leurs tailles et leurs secteurs d’activités. Avec la crise du COVID et la généralisation du télétravail, des brèches de sécurité ont été ouvertes (connexion à distance non sécurisée, utilisation des postes personnels à titre professionnel, Wifi personnel non chiffré, messagerie...) créant une situation fortement profitable aux cybercriminels dont les attaques ont été quatre fois plus nombreuses en 2020 qu’en 2019, phishing et ransomware en tête (source : ANSSI). Il s’agit d’ailleurs de la première menace pour la pérennité des entreprises et des collectivités, selon le site cybermalveillance.gouv.fr.

Face à ce contexte, le Groupe VFLIT renforce son pôle cybersécurité avec la création d’un centre d’expertise dédié à la sécurité des TPE et PME appelé SOC (Security Operation Center). Véritable tour de contrôle, ce SOC mutualisé, permet à l’ensemble des clients du Groupe de bénéficier de services de sécurité informatique renforcés, accessibles et adaptés à leur organisation.

UN CENTRE D’EXPERTISE EXCLUSIVEMENT DÉDIÉ AUX TPE ET PME

Interlocuteur unique et global au service de la performance des Systèmes d’Information (SI) des PME, collectivités et associations, le Groupe VFLIT a été labellisé ExpertCyber* par le Gouvernement pour son expertise dans le domaine de la sécurité informatique. Dans une optique d’amélioration continue, le Groupe se développe autour de la volonté d’offrir une offre de services complète et évolutive pour protéger ses clients contre l’ensemble des menaces. En effet, bien qu’incontournables, les logiciels de sécurité traditionnels (pare-feu, antivirus...) ne sont plus suffisants, tant les nouveaux risques sont permanents et virulents.

MUTUALISER LES SOLUTIONS DE CYBERSÉCURITÉ

La mise en place d’un SOC mutualisé par le Groupe VFLIT, permet aux Organisations entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier et de confier leur sécurité informatique à une équipe de professionnels dédiée. La mutualisation des ressources offre aussi la possibilité de rendre ce service accessible en termes de coûts : « nous intégrons chez VFLIT des outils prédictifs, préventifs et curatifs à la pointe nous permettant d’apporter à nos clients une protection au meilleur prix. En effet, nous ne souhaitons pas que le coût d’un SOC externalisé soit un frein à la mise en place d’une sécurité performante. C’est pourquoi nous avons décidé de mutualiser ce service. », explique Jean-Emmanuel URIEN.

Les experts supervisent et détectent en temps réel les failles du Système d’Information ou les comportements suspects grâce à des outils d’analyse performants (SIEM, SOAR, EDR). En stimulant le SI (tests d’intrusion, campagnes de sensibilisation à l’hameçonnage), supervisant, analysant, auditant et qualifiant les failles dans la sécurité informatique d’une organisation, le Groupe VFLIT mobilise également des outils efficaces pour protéger et intervenir en cas d’incident. « Nous consolidons notre position sur l’expertise cybersécurité et avons à cœur d’élargir notre panel d’offres de services pour notre clientèle dont les enjeux sont au centre de nos préoccupations. », ajoute le directeur général.

VFLIT a investi dans des compétences pointues (Experts Sécurité informatique, Pentesteur, RSSI) pour développer son équipe Cyber et monter son SOC, pour ses besoins internes, mais également avec l’objectif de le proposer de manière mutualisée auprès de ses clients. S’ajoute à cela des applications qui aident au diagnostic et à la prévention, ainsi qu’une équipe de sentinelle pour surveiller toutes les alertes.

*À propos du label ExpertCyber

ExpertCyber est un label mis en place par le Gouvernement afin d’orienter les TPE, PME et collectivités vers des prestataires dont la cybersécurité est une compétence phare. Depuis septembre 2020, le Groupe VFLIT est labellisé et reconnu pour son niveau d’expertise en matière de sécurité informatique. Identifié, contrôlé et certifié par l’Afnor, le Groupe est également recensé sur le site cybermalveillance. gouv.fr, la plateforme qui met en relation les victimes d’attaque avec des prestataires de proximité.