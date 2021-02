Le Groupe Sigma lance SIGMA QOMITY

février 2021 par Marc Jacob

L’activité Infogérance du Groupe Sigma prend une nouvelle dimension avec la création d’une marque de services dédiée, SIGMA QOMITY. Devenue en 20 ans une offre phare de l’entreprise, l’infogérance représente aujourd’hui une part croissante de l’activité du groupe et emploie 300 collaborateurs. SIGMA QOMITY est une offre engagée dans la transformation des systèmes d’information de ses clients. Elle est bâtie sur 5 piliers : Conseil à la transformation, Cloud, Services Managés, Hébergement et Partenariats à valeur ajoutée. Une marque qui intègre les valeurs de l’expertise et de l’engagement auprès des clients pour leur permettre d’accélérer leur business, de passer à la puissance cloud, et de démultiplier les possibles.

L’activité infogérance est certifiée ISO 9001, ISO 27001 et Hébergeur de Données de Santé (HDS). Le Groupe Sigma propose à ses clients des offres Infogérance sur mesure et de haut niveau de services faisant la part belle à l’accompagnement humain : interlocuteur dédié, support 24/7, architectes et experts certifiés. Sigma a fait preuve d’une innovation continue pour construire une offre full stack, en multipliant les investissements et les partenariats à valeur ajoutée, notamment sur le cloud avec Microsoft Azure et sur le PaaS avec la plateforme Red Hat Openshift.

Dans un monde où les technologies et les pratiques se renouvellent sans cesse, les systèmes d’informations sont au cœur des enjeux stratégiques des entreprises. Performants, innovants, résilients, ils doivent se réinventer pour proposer toujours plus de flexibilité et de sécurité. Ces défis ne peuvent être relevés qu’en faisant appel aux meilleures compétences et à la collaboration de toutes les expertises. La période et ses enjeux rendent cruciaux les choix des DSI. Le lancement de SIGMA QOMITY souligne la maturité d’une offre de services parmi les plus complètes du marché et en phase avec ces nouveaux enjeux.

L’offre SIGMA QOMITY s’appuie sur

• 300 experts, architectes, consultants, ingénieurs cloud et DevOps et administrateurs systèmes, techniciens… qui cultivent leur expertise et leur capacité d’innovation,

• Des engagements éthiques et responsables,

• Une gamme entière de services, Conseil à la transformation, Cloud, Services Managés, Hébergement, et Services Partenaires à haute valeur ajoutée.