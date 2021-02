Le Groupe Resadia noue un partenariat avec Barracuda Networks

février 2021 par Marc Jacob

Le Groupe Resadia, premier groupe d’experts IT, annonce la signature d’un accord de distribution avec Barracuda Networks, acteur reconnu de la sécurisation des réseaux et du SD-WAN, afin de proposer à ses clients des solutions de cybersécurité parmi les plus performantes du marché. Fournissant aux PME et aux ETI un point d’entrée unique pour se doter d’outils et de services de cybersécurité - et plus largement de solutions IT - le réseau renforce son expertise dans la protection contre les cybermenaces, ce qui contribue à en faire un partenaire technologique de choix pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Ce partenariat permet en outre à Barracuda Networks d’intensifier son rayonnement dans l’Hexagone grâce au maillage territorial du Groupe Resadia.

Le partenariat entre le Groupe Resadia et Barracuda Networks s’inscrit dans la volonté du Groupe de répondre aux défis posés par les mutations de l’environnement de travail, notamment dues à l’augmentation du nomadisme et au développement de la digital workplace. Celles-ci se traduisent au sein des sociétés par la mise en place de nouveaux processus, par la migration vers le cloud d’applications qui se trouvaient au préalable hébergées sur site, par l’émergence d’architectures IT complexes ou encore par l’importance croissante de la gestion quotidienne des problématiques de cybersécurité, requérant une expertise ou des solutions dont ne disposent pas toujours les entreprises. Dans ce contexte, Barracuda Networks accompagne les Associés et les clients du Groupe Resadia en mettant à leur disposition une offre riche, à l’efficacité prouvée, couvrant notamment la protection des emails, la sauvegarde Microsoft 365, la formation des utilisateurs ou encore la sensibilisation aux problématiques de phishing. En s’associant, Barracuda Networks et le Groupe Resadia apportent une réponse de pointe aux problématiques quotidiennes de sécurisation du cloud et des applications.