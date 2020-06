Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs sécurise son réseau multisites avec Fortinet

juin 2020 par Marc Jacob

Fortinet annonce que le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, leader européen des résidences touristiques et des resorts, a choisi Fortinet pour homogénéiser et sécuriser le réseau de ses Datacenters et des sites distants en Europe.

En 2018, le Groupe décide de mutualiser et d’harmoniser les différentes infrastructures en seulement deux datacenters situés en France afin d’améliorer les performances, les débits et la résilience pour développer de nouveaux projets.

Après avoir dressé un panorama des différentes solutions de sécurité, Fortinet a été identifié comme étant le fournisseur capable d’aider les équipes IT du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs à la sécurisation de son second datacenter lors de sa relocalisation en France.

« L’accompagnement a été complet du début à la fin du projet. Le travail d’avant-vente a vraiment été déterminant dans le choix de Fortinet, qui nous a accompagné dans nos décisions vis-à-vis de l’architecture actuellement en place au sein de notre Groupe », commente Sébastien Simmoneau, Ingénieur Réseau, Groupe Pierre&Vacances-Center Parcs. « Fortinet a proposé la meilleure solution de sécurité en termes de performances, fonctionnalités, fiabilité, tout en y associant une gestion et administration simplifiées ».

Grâce à l’architecture Fortinet Security Fabric le Groupe bénéficie désormais d’une approche complète, lui permettant de réduire et gérer une surface d’attaque grandissante grâce à une visibilité intégrée, de neutraliser les menaces avancées grâce à l’intelligence artificielle et d’automatiser les tâches opérationnelles et d’orchestration.

Ainsi, la DSI du Groupe a déployé :

une centaine de pare-feux de nouvelle génération FortiGate, qui présentent de nombreux atouts, tels des performances optimales, une sécurité multicouche et une visibilité plus précise.

le FortiMail pour la sécurisation des emails sous Office 365,

le FortiClient pour la protection avancée des terminaux,

le FortiAuthenticator pour la gestion des identités et des accès authentifiés,

le FortiSwitch pour la connectivité réseau avec une visibilité globale

le FortiADC pour contrôler les fournitures applicatives (ADC).

Actuellement le Groupe déploie la fonctionnalité Secure SD-WAN de Fortinet, activée depuis ses pare-feux nouvelle génération FortiGate, pour améliorer la gestion et les performances de son WAN. A partir d’une interface unique, le Groupe peut gérer son WAN et ses systèmes de sécurité sur l’ensemble du réseau de manière optimisée.

L’outil de reporting de Fortinet, le FortiAnalyzer, permet quant à lui de collecter de manière centralisée les données quotidiennes des FortiGate et générer des statistiques et rapports pour une visibilité complète de tous les événements de sécurité de l’ensemble du réseau.

« Aujourd’hui, grâce à la Fortinet Security Fabric, nous savons exactement tout ce qui se passe sur le réseau, quel que soit le site. Cela a permis de rassurer la direction sur les décisions prises en très peu de temps. Il y a donc une vraie plus-value à ce choix, et tout le monde en est conscient. Nous allons pouvoir nous concentrer maintenant sur le développement de nos réseaux, notamment Cloud. » conclut Vincent Rouleau, Network & Telecom Engineer, Groupe PVCP.