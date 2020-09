Le Groupe ENGIE s’appuie sur la plateforme de Market Intelligence de Bertin IT pour accélérer la transition zéro carbone

septembre 2020 par Marc Jacob

Les activités d’ENGIE, groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services, ont considérablement évolué au cours de la dernière décennie. Le Groupe s’appuie désormais sur un modèle d’affaires intégré, concentré sur quatre activités majeures : les solutions clients, les énergies renouvelables, les infrastructures et la production thermique. L’évolution de la stratégie s’est accompagnée d’une revitalisation des outils de veille stratégique.

L’éditeur et l’énergéticien entretiennent des liens de longue date et ont travaillé conjointement à relever les défis de veille stratégique d’un marché mondial en pleine disruption.

Le Groupe ENGIE souhaitait fédérer les parties prenantes aussi bien veilleurs qu’utilisateurs autour d’un outil commun et augmenter la performance par une optimisation de l’automatisation. Le Groupe avait besoin d’une plateforme d’intelligence économique capable de gérer tous les éléments du cycle de l’information. Elle devait exploiter toutes les sources prédéfinies (base de données presse, sites web, réseaux sociaux) et être aussi ergonomique que possible.

Dans le cadre d’un appel d’offres, le choix du Groupe ENGIE pour sa veille concurrentielle et marché s’est porté sur AMI EI du fait des fonctionnalités avancées, de la bonne compréhension des besoins et enjeux métier, et de l’autonomie laissée à l’utilisateur sans recourir régulièrement à de la prestation de services. En complément du paramétrage de la plateforme, les équipes ont travaillé à la mise en place de l’infrastructure IT en mode SaaS.

AMI EI, une plateforme intégrée au service d’une Intelligence Partagée

Grâce à une large couverture linguistique, la plateforme de veille développée par Bertin IT permet facilement de traiter instantanément des volumes importants de données multilingues et, ainsi, d’assurer une surveillance mondiale avec l’exploitation de nouvelles sources d’informations étrangères.

Il était stratégique pour le Groupe ENGIE de pouvoir bénéficier d’une double interface : d’un outil performant d’administration pour réaliser une veille concurrentielle et marché de manière centralisée ou décentralisée d’une interface de partage pour restituer les informations stratégiques via des livrables opérationnels tels que des tableaux de bord et e-newsletters à l’ensemble de la communauté d’utilisateurs d’ENGIE