Le Groupe DATA4 nomme Jean-Paul Leglaive au poste de Directeur QHSE et Développement Durable

mars 2021 par Marc Jacob

DATA4 annonce la nomination de Jean-Paul Leglaive en tant que Directeur QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement) et Développement Durable. A ce poste, il a notamment pour mission de superviser et développer la stratégie RSE du groupe, fortement engagé dans une démarche éco-vertueuse.