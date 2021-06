Le Groupe DATA4 nomme Guillaume Antoine au poste de Directeur des Systèmes d’Information

juin 2021 par Marc Jacob

La mission principale de Guillaume Antoine au sein de DATA4 est de définir et de mettre en place la stratégie des infrastructures IT en répondant aux exigences des clients et des utilisateurs internes en termes de services et d’usages. Il est également en charge de la déclinaison des certifications du groupe au niveau des différents systèmes d’informations avec le support du pôle « conformité ». Enfin, il est garant de la maintenance des infrastructures IT et des applications et ce, pour l’ensemble des sites du groupe.

Guillaume Antoine débute sa carrière en 2002 en tant qu’Ingénieur système au sein du groupe Accor. Au cours des 18 années passées au sein de ce groupe hôtelier, il a occupé les fonctions d’Ingénieur système, de Responsable du processus de gestion des incidents puis Responsable de la construction et des opérations de l’infrastructure IT.

Guillaume Antoine est titulaire d’un DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) Informatique ainsi que d’une licence en Gestion des Systèmes d’Information.