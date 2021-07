Le Groupe Crédit du Nord propose aux professionnels une solution de protection contre la cybercriminalité

juillet 2021 par Marc Jacob

Le nombre d’attaques s’est intensifié : plus de 7 entreprises sur 10 se déclarent victimes d’au moins une tentative de fraude et 1 entreprise sur 10 a déjà subi un préjudice de plus de 100 K€ (1). 27 % des entreprises n’ont pu être en mesure de récupérer leurs données avec leur solution de protection (2).

Afin de répondre à cette préoccupation majeure de ses prospects et clients (professionnels, entreprises, institutionnels) et de leur proposer un rempart face aux cybercriminels, le groupe Crédit du Nord s’est associé à Cybersec&You (3), agrégateur de solutions de cyberprotection qui regroupe des entreprises françaises reconnues pour leur savoir-faire en la matière.

PRÉVENIR, RÉTABLIR ET ACCOMPAGNER

Cybersec&You propose un ensemble de solutions de confiance clés en main adaptées aux besoins et à la taille de différentes entreprises. Ce partenariat met l’accent sur la protection des données et le redémarrage de l’activité des sociétés suite à une cyberattaque.

Cette offre s’adresse aux prospects et entreprises clientes des banques régionales (4) du groupe Crédit du Nord qui souhaitent mettre en place leur cyberprotection. Elle s’appuie notamment sur les produits de l’éditeur Atempo-Wooxo et l’accompagnement des clients par les équipes du support technique de Metsys pour leur mise en oeuvre et la remédiation.

LA PROMESSE : 0 PERTE DE DONNÉES ET 0 INTERRUPTION D’ACTIVITÉ

Le partenariat s’articule autour de :

• Un diagnostic cybersécurité offert : bilan de 30 minutes effectué par un conseiller spécialisé pour identifier la surface d’exposition aux risques, les forces/faiblesses de l’entreprise et proposer des solutions.

• Un pack Cybersec&You TPE/PME composé d’un antimalware prédictif doté d’une intelligence artificielle, pour prévenir les attaques criminelles passées et à venir et d’une solution de sauvegarde sécurisée pour garantir une restauration rapide des données et assurer une reprise d’activité sans délai en cas d’attaque réussie. L’ensemble comprend un service clients pour installer, assister, maintenir, surveiller et suivre la qualité des services.

(1) Etude Euler Hermès –DFCG 2020. Enquête réalisée entre le 11 février et le 31 mars 2020.

(2) Laurent Cayatte, président et fondateur du groupe Metsys.

(3) Cybersec&You agissant en qualité de mandataire solidaire d’un groupement comprenant par ailleurs les sociétés Atempo- Wooxo et Metsys.

(4) Hors Société de Banque Monaco.