Le Groupe Athéna Global Services, représentant exclusif d’ESETrecherche Commercial(e) Grands Comptes terrain (H/F)

décembre 2020 par Marc Jacob

ESET® est un pionnier de l’industrie de la sécurité informatique depuis 30 ans. 4ème éditeur mondial et créateur de la technologie proactive et primée NOD32®, nos solutions de sécurité protègent plus de 110 millions d’utilisateurs - entreprises et particuliers - dans plus de 180 pays, vous permettant de profiter de la technologie la plus sûre.