Le Groupe Atempo-Wooxo sélectionné pour le programme French Tech 120

janvier 2020 par Marc Jacob

Ce dispositif, lancé en septembre dernier par le Président de la République et le Premier Ministre, illustre la volonté du gouvernement français d’être le meilleur soutien possible pour l’écosystème de la French Tech.

"La guerre cyber a commencé et la France doit être prête à y combattre" rappelait récemment Florence Parly, Ministre des Armées. La sauvegarde et l’archivage de données, domaines dans lesquels excelle le groupe Atempo-Wooxo, constituent les derniers remparts dans la lutte contre la cybercriminalité et autant de piliers indispensables à la continuité d’activité. Disposer d’un éditeur souverain pour lutter contre le premier fléau économique mondial apparaît donc comme une ambition légitime pour la France comme pour l’Europe.

De plus, la réplication des données, témoignages numériques de nos faits et gestes et de l’activité des objets connectés, qui constitue le savoir-faire de base du Groupe, permet également d’alimenter les lacs de données (data lake), sources de toute création de valeur à venir de l’économie numérique. Aussi, permettre à nos clients d’accéder aux données copiées dans des environnements protégés sans interrompre la production et les rendre disponibles là où elles sont utiles pour être analysées, traitées, valorisées, est au cœur de nos préoccupations depuis une dizaine d’années. Personne ne sera donc surpris qu’Atempo ait autant investi pour devenir un acteur mondialement reconnu dans le mouvement de très gros volumes de données.

L’annonce de la sélection dans le dispositif French Tech 120 qui tombe le jour du premier anniversaire de la création de Nextino, le laboratoire d’Intelligence Artificielle du Groupe, apparaît de très bon augure mais ne saurait griser les équipes, conscientes de l’ampleur du challenge.