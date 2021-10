Le Groupe Atempo.Wooxo remporte la médaille d’argent dans la catégorie co-construction client/fournisseur lors de la Cyber Night

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

La première édition de la remise de prix, aussi appelée Nuit de la Cybersécurité, a réuni plus de 800 professionnels. Incontournable pour les acteurs de la cybersécurité, l’événement a pour ambition de récompenser les plus belles innovations dans trois catégories :

Challenge Projet IT,

Challenge solutions innovantes,

Challenge co-construction client/fournisseur.

Une proposition de valeur pour les TPE-PME : prévenir, rétablir et accompagner

Plus de 7 entreprises sur 10 se déclarent victimes d’au moins une tentative de fraude et 1 entreprise sur 10 a déjà subi un préjudice de 100 K€(1). Par ailleurs, en 2020, Cybermalveillance.gouv a constaté un triplement des chiffres de fréquentation de sa plateforme et note que « les attaques par rançongiciels ont pris une ampleur considérable durant l’année écoulée et sont devenues en un an la principale menace à laquelle les professionnels ont été confrontés ».

Fort de ce constat, le groupe Crédit du Nord, Cybersec&You, Metsys et Atempo.Wooxo s’associent pour proposer une solution souveraine de protection contre la cybercriminalité, dédiée aux PME/ETI, souvent considérées comme démunies en matière de sécurité informatique. Basée sur l’expertise et le savoir-faire français en matière de protection des données et de continuité d’activité, cette solution, sous forme de Pack Cybersec&You, comporte trois volets :

Un diagnostic permettant d’évaluer le niveau de vulnérabilité de l’entreprise et d’établir son Cyber score,

Une solution technique complète, préventive et curative, à savoir un antimalware de nouvelle génération pour prévenir les attaques et une sauvegarde sécurisée pour permettre une reprise d’activité rapide en cas d’incident,

Un service clé en main pour l’installation, le maintien en conditions opérationnelles et le monitoring des solutions déployées.

Cette collaboration vise à sensibiliser les entreprises clientes du groupe Crédit du Nord aux risques cyber et à mieux faire face à la cybercriminalité. Elle a pour objectif d’informer les collaborateurs, d’établir un diagnostic de vulnérabilité et de préconiser des solutions pertinentes, et surtout adaptées aux budgets des TPE/ETI. Ainsi, les partenaires du challenge co-construction font bénéficier les TPE/ETI d’une solution efficace et économique packagée offrant un niveau de protection de premier plan souvent réservé exclusivement aux grands groupes.