Le Groupe Atempo.Wooxo rejoint le Club it50plus

septembre 2020 par Marc Jacob

Le Groupe Atempo.Wooxo annonce rejoindre le Club it50+. Ce club d’entrepreneurs, créé au début du mois de septembre, appelle les entreprises à inclure au moins 50 % d’acteurs français ou européens dans leurs appels d’offre IT. Cette initiative vise à assurer la souveraineté et l’indépendance de l’Europe en matière de numérique vis-à-vis des acteurs américains et asiatiques. Il s’agit de la première initiative destinée à contrebalancer la surpuissance des entreprises IT américaines. La crise du COVID-19 a mis en évidence le niveau de dépendance très élevé des organisations publiques et privées aux solutions américaines.

Le Groupe Atempo.Wooxo, éditeur phare de la protection des données et du stockage de grands volumes, est un acteur engagé de longue date dans la construction d’une Europe Numérique Souveraine. Au sein du Groupement Hexatrust, du Comité Richelieu ou d’European Champions Alliance, il bataille aux côtés de ses confrères contre l’hégémonie des sociétés IT américaines et asiatiques.

Les derniers chiffres, révélés par une étude menée par Bank Of Global America et publiée par Business Insider, attestant que les entreprises technologiques américaines dépassent en valeur l’ensemble des entreprises européennes, Grande Bretagne et Suisse incluses, ne font que renforcer sa conviction et soulignent l’urgence à agir.

Dans ce contexte, le Groupe Atempo soutient l’initiative du Club it50+. Il souhaite, d’une part, contribuer activement à sa promotion et d’autre part, montrer l’exemple, en s’engageant à renforcer la pénétration des alternatives souveraines au sein de son propre Groupe.