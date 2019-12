Le Groupe Asten obtient la certification ISO 27001

décembre 2019 par Marc Jacob

ISO 27001 : un gage de confiance et de sécurité pour les clients

Vol de données, intrusion, espionnage industriel, piratage, code malveillant... de nombreuses menaces peuvent porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information. La sécurité des données est ainsi, aujourd’hui, une préoccupation majeure pour l’ensemble des entreprises.

La norme ISO 27001 est une norme internationale dédiée au Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) dont l’objectif principal est de maîtriser le risque informatique.

L’application de cette norme consiste au pilotage d’un plan d’amélioration continue pour préserver et garantir la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la traçabilité des données.

Par cette certification sur ses activités d’hébergement, d’infogérance et de support utilisateurs, le Groupe Asten garantit à ses clients l’existence de réelles procédures : contrôle et traçabilité des accès dans ses datacenters, confidentialité et traçabilité des données, procédures de gestion de crise et sensibilisation des collaborateurs et des prestataires aux exigences de sécurité.

Les auditeurs de Bureau Véritas ont notamment souligné un fort engagement de la direction et des équipes, la création d’un pôle cybersécurité dans une entreprise à « taille humaine » et l’innovation du datacenter « Hermine ».

ISO 27001 : un pas vers la certification HDS

Engagé dans une double de démarche de certification depuis plusieurs mois, le Groupe Asten vise désormais l’obtention de la certification HDS au premier semestre 2020.

Basé sur la norme ISO 27001, la certification HDS garantit la sécurité des données personnelles de santé, données dites sensibles dont l’accès est encadré par la loi.