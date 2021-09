Le Groupe Asten complète son offre Data en devenant partenaire d’Ignimission

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Le Groupe Asten annonce son partenariat avec Ignimission, éditeur français d’une solution No-Code qui permet de créer des applications métiers intégrées au SI et couvrant tout le processus de collecte, de diffusion et de reporting des données. Ce partenariat permet au Groupe Asten d’enrichir son expertise en solutions data et analytiques et de proposer à ses clients une solution clé en main paramétrable en seulement quelques jours.