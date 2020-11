Le Groupe ATEMPO.WOOXO noue un partenariat technologique avec TrustInSoft pour renforcer sa politique Security by Design

novembre 2020 par Marc Jacob

Face à la recrudescence de cyberattaques toujours plus complexes, l’éditeur spécialisé dans la protection du patrimoine numérique professionnel, a la volonté d’améliorer constamment ses solutions. Pour y parvenir, l’éditeur a décidé d’opter pour une sécurité by design, en l’intégrant dans ses codes sources. Ainsi, Atempo et Wooxo ont sélectionné TrustInSoft Analyzer de TrustInSoft, une startup française membre d’Hexatrust, reconnue par le National Institute of Standards and Technology (NIST) et issue du CEA. La jeune entreprise a développé un outil de validation du code source permettant de valider formellement l’absence de défaut d’un logiciel et son immunité aux cyberattaques les plus répandues.

Cet accord de partenariat concrétise la démarche engagée d’une politique d’achat privilégiant les solutions souveraines. Rappelons que le Groupe Atempo.Wooxo a rejoint le Club IT50+, qui appelle les entreprises à inclure au moins 50 % d’acteurs français ou européens dans leurs appels d’offres IT. Le Groupe fervent défenseur d’une Europe Numérique Souveraine va au bout de ses engagements en choisissant l’excellence française avec TrustInSoft en raison de leurs valeurs communes, de l’identité française de la start-up et également de sa certification ANSSI.

Joignant la parole aux actes, Atempo vient ainsi de faire l’acquisition d’une licence TrustInSoft Analyzer qui fournit une preuve mathématique de l’innocuité des sources et des services proposées par la startup. TrustInSoft a su adapter son offre aux spécificités du groupe Atempo et conforter la qualité et la sécurité des logiciels d’Atempo.