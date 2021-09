Le Groupe ATEMPO.WOOXO et WATSOFT associent leurs savoir-faire pour équiper massivement les PME françaises de solutions de cybersécurité souveraines

septembre 2021 par Marc Jacob

Le Groupe ATEMPO.WOOXO annonce la signature d’un accord de partenariat avec Watsoft, leader de la distribution de solutions logicielles auprès des MSP et des revendeurs IT.

L’explosion de la cybercriminalité a un coût pour l’économie française : 1% de son PIB. Il y a donc urgence à équiper les entreprises et notamment les PME qui ont peu ou pas de ressources, de compétences, de temps, voire de trésorerie pour investir dans des solutions en propre.

La sauvegarde constitue le dernier et unique rempart contre les attaques. Elle représente un des principaux piliers de l’activité des MSP et souvent, la première motivation pour une PME à souscrire à ce service. Le partenaire MSP saura faire les choix technologiques utiles, en assumer l’intégration, le déploiement et la gestion pour le compte de ses clients, en contrepartie d’un abonnement mensuel. Le sondage IFOP réalisé en avril 2021 atteste que les entreprises françaises ont pris conscience de l’enjeu majeur de la souveraineté des données. Elles sont prêtes à adopter des solutions numériques souveraines, leur garantissant la non-exploitation de leurs données, leur confidentialité, leur sécurité, la conformité avec la législation européenne, contribuant ainsi à un acte d’achat responsable. Le moment étant décisif et la tâche ambitieuse, il y a urgence à pouvoir compter sur des professionnels et des experts, chacun dans leur domaine.

L’association des savoir-faire de Watsoft, acteur de référence sur le marché de la distribution IT depuis 20 ans, expert de la transition vers le modèle MSP et du groupe ATEMPO.WOOXO est alors apparue comme une évidence : elle apporte une réponse aux aspirations légitimes des clients et offre aux MSP une alternative souveraine solide et stimulante en matière de sauvegarde et de protection des données de leurs clients.