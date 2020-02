Le Groupe ANAVEO achète la société AZMAN

février 2020 par Marc Jacob

Leader incontesté sur le marché de la vidéosurveillance en France, le Groupe ANAVEO a depuis plus de 5 ans entamé sa diversification sur les autres secteurs de la sécurité électronique (contrôle d’accès, anti intrusion, détection incendie, télé-vidéosurveillance) au travers notamment d’une solution globale basée sur sa propre technologie (GlobalSecure®) répondant aux besoins d’une clientèle de plus en plus diversifiée (logistique, sites industriels, sièges administratifs & bureaux, concessions automobiles, …).

Historiquement centré sur les clients de la grande distribution et des entreprises de taille moyenne, ANAVEO a également souhaité se donner les moyens de ses ambitions en créant le pôle NEOXPERT, dédié aux solutions de sécurité sur-mesure à destination des grandes entreprises.

Créée il y a plus de 10 ans par Cédric WIZMAN, AZMAN est une société basée à Maisons-Alfort (94) qui vend et installe des solutions de sécurité telles que la vidéosurveillance, le contrôle d’accès par biométrie, des systèmes d’alarme ainsi que des défibrillateurs. Elle réalise un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros et compte une quarantaine de salariés. Spécialisée sur le segment des petits commerces et TPE grâce à une offre packagée et disposant d’un professionnalisme reconnu, la société peut compter sur une forte reconnaissance locale et sur la confiance de plus de 2300 clients actifs et 5000 sites équipés dont McDonald’s, Biocoop, Keolis, Bazar Chic et le Marché International de Rungis.

Le Groupe ANAVEO entend poursuivre activement sa croissance organique et son effort de consolidation de marché avec de nouvelles opportunités d’opérations de croissance externe en parfaite cohérence avec la stratégie mise en place depuis l’entrée au capital de Bridgepoint, pour se positionner en tant que référent de la sécurité en France.