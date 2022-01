Le Groupe AFFLELOU simplifie la sauvegarde de ses environnements hybrides et améliore sa cyber-résilience avec Rubrik

janvier 2022 par Marc Jacob

En adoptant Rubrik, le Groupe AFFLELOU a pu consolider et unifier dans une seule plateforme la sauvegarde de ses environnements variés, à la fois nomades, on-prem et dans le cloud, tout en augmentant la résilience du groupe et de ses affiliés face aux menaces de ransomwares. Grâce à Rubrik, le Groupe AFFLELOU obtient une gestion unifiée de ses sauvegardes et l’assurance de l’immuabilité de celles-ci en cas d’attaque par ransomware, répondant ainsi à ses besoins de gérer l’hétérogénéité de ses environnements hybrides et de garantir les capacités de restauration de sauvegarde.

« Lorsque nous avons entamé notre processus de sélection, Rubrik était le seul acteur à proposer une véritable immuabilité des sauvegardes et le seul à avoir su nous convaincre de la solidité de sa solution face à cette menace que représentent les ransomwares ». explique Ludovic Tassy, DSI du Groupe AFFLELOU « En adoptant Rubrik, nous avons ce gain en sérénité. Je suis largement plus serein maintenant que je ne l’étais auparavant. Avoir un seul outil qui permet d’aller sauvegarder l’ensemble des environnements simplifie considérablement la problématique de la sécurité et de la protection des données.”

L’opticien a basculé son infrastructure IT sur des systèmes hyperconvergés dès 2018 avec une approche très cloud hybride. Cependant, après avoir conservé plusieurs outils de sauvegarde pour satisfaire aux spécificités de différents systèmes, le Groupe cherchait à tout consolider au travers d’un seul outil pour simplifier les opérations mais également renforcer la sécurité et gérer plus efficacement le cloud.

Au delà de sa capacité à moderniser et simplifier son infrastructure de sauvegarde et renforcer sa sécurité, le Groupe AFFLELOU a choisi de faire confiance au spécialiste de la sécurité des données Zéro Trust en misant sur la rapidité de mise en œuvre et de l’intégration de la solution ainsi que la simplicité de l’interface de Rubrik. Grâce à son choix, le Groupe AFFLELOU a également obtenu une réduction de 20% des coûts de sauvegarde par rapport à son ancienne organisation.

« Notre notoriété contribue à faire de notre enseigne une cible de prédilection. Au-delà de la simplification des opérations liées aux sauvegardes et restaurations, notre priorité était la sécurité. Nous voulions être certains que les sauvegardes étaient véritablement immuables et qu’aucun système de ransomware ne puisse les altérer ou les effacer.” explique Ludovic Tassy « Nous recherchions l’assurance de disposer de sauvegardes fiables pour dormir tranquille malgré la menace ransomware. Rubrik introduit un vrai changement de philosophie qui se révèle extrêmement bénéfique. »

À propos du Groupe AFFLELOU

Le Groupe AFFLELOU est l’un des principaux franchiseurs européens de produits d’optique et d’aides auditives. Fondé en 1972 par Alain Afflelou avec l’ouverture d’une première boutique à au Bouscat (33), le Groupe AFFLELOU représente le 1er réseau de franchise de produits d’optique et d’aides auditives en France, et bénéficie d’une forte présence et notoriété sur ses autres principaux territoires comme l’Espagne, La Suisse ou la Belgique. Aujourd’hui, le Groupe AFFLELOU est présent dans 18 pays avec 1449 magasins et répond à la diversité des besoins des porteurs de lunettes et d’aides auditives à travers une offre multi-format, multi-enseigne, multi-produit et.omnicanale