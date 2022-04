Le Groupe ACESI acquiert la société Lilloise YOURAX

avril 2022 par Marc Jacob

Le Groupe ACESI et YOURAX ont décidé de se rapprocher et d’unir leurs forces pour poursuivre leur développement autour des métiers du Conseil, de la Cybersécurité, de l’Intégration, du Cloud, des Services Managés et des Télécoms.

Le Groupe ACESI conforte ses ambitions dans le domaine de la sécurité des Systèmes d’Informations en intégrant la société YOURAX spécialisée dans la cybersécurité, l’infrastructure et le cloud souverain. Chacun apportant à l’autre des expertises de pointe dans des domaines complémentaires, ce mariage entre deux entreprises affichant les mêmes valeurs fortes « a tout pour plaire » de l’avis même de l’ensemble des collaborateurs concernés.

Ce mariage conforte par ailleurs la présence de plus en plus marquée du Groupe ACESI sur l’ensemble du quart Nord-Est du territoire national, en s’appuyant sur ses implantations à Strasbourg (siège), Mulhouse, Besançon, Reims et donc désormais à Lille avec YOURAX. Le Groupe étant par ailleurs déjà présent en Suisse à Bâle et à Genève.

Le Groupe ACESI a lancé en 2021 un programme ambitieux ayant pour objectif de devenir « le » partenaire cybersécurité du Quart Nord-Est de la France. Ce rapprochement avec la société YOURAX va fortement accélérer l’avancement de ce programme, dont la finalité est de pouvoir proposer une approche globale de la cybersécurité.

Fondée en 1996 par Eric WIEN, la société YOURAX intervient sur la région Nord, mais également plus largement sur l’ensemble du territoire national, avec des missions d’expertises de haut niveau auprès de grands comptes des secteurs publics et privés.

YOURAX a réalisé un chiffre d’affaires de 6,5 M€ en 2021 avec une forte progression de la part service. L’entreprise compte un effectif de 30 collaborateurs basés sur le site de Roncq, au nord de Lille.

L’ensemble des agences du Groupe ACESI qui commercialisait déjà l’offre de Services Managés sous le label VITA, proposera désormais également son offre cybersécurité sous le label YOURAX.

Le nouveau Groupe ACESI représente ainsi depuis le 31 mars 2022 une société riche de 130 collaborateurs qui devrait réaliser dès 2022 un chiffre d’affaires proche de 25 M€.

Eric WIEN, pourquoi ACESI ?

Je ne pouvais rêver mieux que ce mariage de raison et surtout de coeur entre YOURAX et ACESI. L’humain est au centre de ce projet ambitieux et ce fameux ADN est bien commun à nos deux entreprises. Le monde bouge vite et dans un contexte économique et social particulier, il me semble aujourd’hui important de s’unir et d’associer nos compétences et nos expertises avec une entité qui partage les mêmes valeurs et la même vision que nous. YOURAX et ACESI ont une soif de croissance et je suis certain que ce « mariage » marquera le début d’une belle aventure humaine.

Jean-Marc PATOURET, pourquoi YOURAX ?

Evoluer par croissance externe n’a jamais été dans l’ADN du Groupe ACESI. Nous nous sommes toujours développés jusqu’à présent par pure croissance organique avec la volonté de maintenir les valeurs fortes qui nous animent. YOURAX est une exception car au-delà de l’intérêt stratégique de ce rapprochement (complémentarité des expertises et complémentarité géographique), il se trouve que nous observons chez eux exactement les mêmes valeurs que chez ACESI (ambiance, valeurs humaines, démarche RSE, expertises de haut niveau, volonté de produire des services de Qualité, être sérieux sans se prendre au sérieux…). Bref, nous avons tous le sentiment d’être 100% compatibles.

Enfin et pour finir, je précise que je connais Eric WIEN depuis 6 ans désormais et que nous avons tissé de réels liens d’amitié. Ainsi ce rapprochement a été fait sous le signe d’une confiance mutuelle remarquable, ce qui donne encore plus de sens à ce rapprochement.