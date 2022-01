Le Gartner Peer Insights reconnait BeyondTrust comme LE choix des clients 2021 pour le PAM

janvier 2022 par Marc Jacob

BeyondTrust se voit distingué pour sa solution Privileged Access Management (PAM) par le Gartner Peer Insights. La solution intègre le quadrant du choix des clients et est élue "Customer’s Choice", avec 90% des répondants indiquant une désignation "Willingness to Recommend". Les fournisseurs placés dans le quadrant supérieur droit du rapport "Voice of the Customer" atteignent ou dépassent la note globale moyenne du marché en matière d’intérêt et d’adoption par les utilisateurs.

Selon la définition de Gartner, le PAM consiste en « des outils aidant les entreprises à fournir un accès privilégié sécurisé aux actifs critiques et à répondre aux exigences de conformité en gérant et en surveillant les comptes et les accès privilégiés. Les outils PAM offrent des fonctionnalités qui permettent aux responsables de la sécurité et de la gestion des risques de :

• Identifier les comptes privilégiés sur les systèmes, les appareils et les applications pour une gestion future.

• Créer automatiquement des mots de passe aléatoires, gérer et mettre en sécurité les mots de passe et autres identifiants pour les comptes administrateurs, de service et d’application.

• Contrôler l’accès aux comptes privilégiés, y compris les comptes partagés et les comptes "firecall" (accès d’urgence).

• Isoler, surveiller, enregistrer et auditer les sessions d’accès privilégié, les commandes et les actions. »

Avec une note globale de 4,5 sur 5 étoiles, au 31 décembre 2021, les 132 utilisateurs finaux consultés au cours de l’année passée représentaient différents rôles, tels que les directeurs de la technologie et les spécialistes des réseaux. Les commentaires des utilisateurs sont les suivants : "Nous avons mis en œuvre BeyondTrust pour remplacer le produit d’un concurrent que nous utilisions depuis des années et nous ne pourrions pas être plus heureux de cette décision. Il est bien plus performant et plus facile à gérer que notre offre précédente." - Administrator, Enterprise Architecture and Technology Innovation (Secteur : Média)

"Vous pouvez sécuriser les endpoints, les mots de passe, etc. en protégeant et en limitant les privilèges avec ce logiciel. Vous pouvez mettre en place différentes politiques de privilèges pour différents endpoints. Il agit comme un logiciel en tant que service et fournit des solutions instantanées de réduction des risques. Il est très utile pour la main d’œuvre à distance d’une entreprise, où vous pouvez protéger les endpoints et prévenir les cyber-attaques ou autres. Il vous aide à vous conformer à toutes les préférences de sécurité par le biais d’un seul logiciel, ce qui réduit vos coûts opérationnels." - QA Automation Engineer, R&D/Product Development Secteur : Services)

« J’utilise BeyondTrust comme notre principal outil de support à distance pour les utilisateurs internes et externes et je n’ai jamais trouvé de meilleure solution. Elle est simple à utiliser et possède une tonne d’options pour répondre aux besoins de multiples environnements » - Help Desk Manager, Infrastructure and Operations (Secteur : Finance)

« Le produit est solide comme le roc. Il est très flexible et ses frais de gestion sont très faibles. Bien que cela puisse paraître insignifiant, les packages Windows Installer sont les seuls MSI impeccables que je n’ai jamais vus de la part de N’IMPORTE QUEL fournisseur, y compris Microsoft. Les mises à jour se sont faites en douceur et de manière transparente pour les utilisateurs finaux. Le produit est tout simplement solide comme un roc et une fois que nous avons dépassé la phase de démarrage où nous devions créer des règles fréquemment, nous n’avons pas eu à y toucher depuis de nombreux mois. » - Sr. Desktop Management Advisor, Enterprise Architecture and Technology Innovation (Secteur : Santé)

« Avoir été désigné comme le choix des clients 2021 pour le PAM confirme notre engagement à leur fournir une solution de premier ordre avec des expériences client exceptionnelles », déclare Daniel DeRosa, Chief Product Officer de BeyondTrust. « Nous continuerons d’innover avec de nouvelles fonctionnalités qui permettrons aux clients d’accomplir leurs objectifs de sécurité. Nous apprécions sincèrement le retour d’information que les clients partagent par le biais du Gartner Peer Insights. »

Avertissement : Gartner, Gartner Peer Insights ’Voice of the Customer’ : Privileged Access Management, 24 décembre 2021. Le choix des clients de Gartner Peer Insights constitue l’opinion subjective d’évaluations, de notations et de données d’utilisateurs finaux individuels appliquées à une méthodologie documentée ; il ne représente pas l’opinion de Gartner ou de ses affiliés et ne constitue pas une approbation de leur part.

Gartner Peer Insights est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et est utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés. (ceci sera bientôt mis à jour dans notre politique également).