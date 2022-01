Le GHT Les Collines de Normandie sécurise sa messagerie avec Protect, de Mailinblack

janvier 2022 par Marc Jacob

Cibles privilégiées des hackers, les établissements de santé ont dû, tout au long de la crise Covid-19, faire face à des offensives de cyberattaques de plus en plus évoluées. Encore trop peu sécurisées, ces structures sont en permanence sous la pression de menaces informatiques diverses et récurrentes. Pourtant, au vu de l’importance cruciale de leur activité, il semble primordial d’assurer que leurs capacités opérationnelles ne puissent pas être impactées de quelque manière que ce soit par des attaques informatiques.

Après plus d’un an et demi de crise sanitaire, Émilie Legardien, Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information et DPO du GHT Les Collines de Normandie, livre son témoignage. Elle revient sur son utilisation de la solution Protect et sur l’importance de la protection de messagerie.

Pour quelles raisons avez-vous choisi d’utiliser Protect pour protéger votre établissement de santé ?

“Nous avons choisi d’utiliser Mailinblack Protect afin de protéger les établissements de notre GHT lors de la première vague du Covid-19. Les emails de phishing se faisant de plus en plus nombreux et réalistes, et souvent en lien avec l’épidémie, il était important d’assurer une protection de l’ensemble des boîtes mails de nos établissements. L’offre solidaire faite par Mailinblack lors de la pandémie a permis de mettre en place rapidement cette solution,” explique Émilie Legardien.

Pour rappel, Mailinblack a réagi face à la crise Covid en mettant rapidement en place un plan d’accompagnement et en proposant gratuitement aux établissements de santé français sa solution de protection de messagerie pendant le pic de crise.

Quels sont les impacts de l’utilisation de la solution Protect sur le quotidien de vos utilisateurs ?

“Dans un premier temps, il y a eu un changement pour les utilisateurs. En effet, il a fallu prendre l’habitude de se connecter sur l’interface utilisateur afin de débloquer les emails qui étaient en attente de validation. Au fur-et-à-mesure, les habitudes ont changé. Les personnes ont maintenant le réflexe de se connecter sur l’interface ou de débloquer les emails par le biais des rapports d’emails stoppés envoyés quotidiennement. Au niveau des équipes informatiques, nous avons un accès à la console d’administration, ce qui nous permet de gérer nos utilisateurs, de gérer les emails et les politiques de sécurité dans notre système de messagerie, de visualiser l’évolution des flux emails (spam, virus, en attente, valide…), et de bannir des adresses ou des domaines frauduleux pour un utilisateur ou sur l’ensemble du domaine.”

Quelle est, selon vous, l’importance de la protection de messagerie pour une structure comme la vôtre ?

“Elle est vitale. Au vu des nombreuses tentatives de cyberattaque que l’on peut voir aux informations, il est important d’apporter un maximum de protection et de sécurité à l’ensemble de la structure et de sensibiliser les utilisateurs sur les emails frauduleux que nous pouvons recevoir. Mailinblack nous aide dans cette démarche en bloquant un maximum d’emails en amont.”

Comment la solution Protect a-t-elle été accueillie par votre DSI ?

“La solution a été très bien accueillie par la DSI ainsi que par l’ensemble de la Direction. La gestion des utilisateurs est faite grâce à une synchronisation régulière avec notre contrôleur de domaine et permet aux nouveaux utilisateurs d’être protégés automatiquement et de maintenir une sécurité permanente.”

Recommanderiez-vous Mailinblack à d’autres établissements de santé ?

“Oui sans aucune hésitation.”

Comment définiriez-vous la solution Protect ?

“En 3 mots : Sécurité, Protection, Surveillance.”

Pourquoi avoir choisi Mailinblack plutôt qu’une autre solution de protection de messagerie ?

“Le risque de subir une attaque pour les structures est passé de probable à critique et les conséquences se sont avérées désastreuses pour les établissements victimes. De plus, Mailinblack a l’avantage d’être une solution 100% française reconnue sur le marché de la sécurité email.” Que pensez-vous de l’accompagnement fourni par Mailinblack ?

“L’accompagnement fourni par Mailinblack est très professionnel. Nous avons eu une personne référente du projet qui nous servait de « point d’entrée » en cas de question. Nous avons également été accompagnés durant la mise en place des protections des messageries, mais aussi lors du paramétrage de nos différents relais de messagerie. Tout au long de l’installation, nous avons eu des échanges réguliers ainsi que des points hebdomadaires pour suivre l’avancement du paramétrage et répondre à nos différentes interrogations. Si nous n’avions pas la réponse à notre question au cours de la réunion, nous l’avions au bout de quelques jours, ce qui permettait de résoudre les problèmes rapidement.”

Comment définiriez-vous votre relation avec le support Mailinblack ?

“Nous avons de bonnes relations avec le support Mailinblack. Lorsque nous avons besoin de les solliciter pour une question ou pour mettre en place un nouveau réglage, nous obtenons un ticket ouvert très facilement. L’échange avec le support se met en place plus ou moins rapidement en fonction de l’urgence de la situation. Le support est très réactif à nos demandes.”