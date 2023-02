Le Forum International de la Cybersécurité se déroulera les 5, 6 et 7 avril 2023 à Lille autour du thème “In Cloud we trust ?”

Le Forum International de la Cybersécurité se déroulera les 5, 6 et 7 avril 2023 à Lille autour du thème “In Cloud we trust ?”

février 2023 par Marc Jacob

Avec plus de 600 exposants, contre un peu moins de 550 l’an dernier, le salon poursuit sa croissance. Côté́ forum, les tables rondes accueilleront plus de 500 intervenants, parmi lesquels Éric Salobir, membre du CNNum, Jean-Gabriel Ganascia, professeur à la Sorbonne, Yegor Aushev, co-fondateur de CyberUnit.tech, le général Marc Boget, commandant de la Gendarmerie dans le cyberespace, Raph Echemendia, hacker éthique, le général Aymeric Bonnemaison, Commandant du Cyberespace, Nicolas Chaillan, ancien Chief Software Officer de l’US Air Force, etc.

Le FIC, qui fait partie intégrante du Contrat Stratégique de Filière “industries de sécurité́” signé par le secteur privé et le Gouvernement, accueille également de nombreux évènements associés (conférence CORIIN sur l’investigation numérique, Journée OSINT, Cybersecurity For Industry, Trust & Safety Forum sur la régulation des contenus, ID & KYC Forum).

“Le FIC, qui était l’un des événements de la Présidence française de l’Union européenne, s’inscrit résolument dans le plan Cybersécurité lancé par le Président de la République en février 2021 qui a pour objectif de tripler le chiffre d’affaires de la filière”, souligne le Général d’armée (2S) Marc Watin-Augouard, son fondateur. “Nous accueillerons cette année davantage de collectivités territoriales et d’établissements de santé qui partageront leurs retours d’expérience sur les attaques qu’ils ont pu subir”, poursuit le général.

“A l’heure où la tension n’a jamais été́ aussi forte sur le marché́ de l’emploi en cybersécurité, le FIC accueillera aussi de nombreux étudiants des universités, grandes écoles et lycées professionnels”, note Guillaume Tissier, directeur du Forum.

Le FIC 2023 confirme donc sa place d’événement leader en Europe sur les questions de sécurité́ et de confiance numérique et devrait marquer une mobilisation accrue des acteurs publics et privés autour des enjeux stratégiques que constituent l’augmentation des menaces numériques, l’accélération de la transformation numérique et l’impérieuse nécessité́ de renforcer la souveraineté numérique européenne. Depuis 2022, le FIC se développe aussi à l’international : une première édition du FIC Amérique du Nord a ainsi eu lieu les 1er et 2 novembre 2022 à Montréal, contribuant au développement de l’écosystème français outre-Atlantique. Sa prochaine édition aura lieu les 25 et 26 octobre 2023.

À propos du Forum International de la Cybersécurité (FIC)

Plateforme d’échanges et de rencontres, le Forum International de la Cybersécurité (FIC) s’est imposé comme l’événement de référence en Europe en matière de sécurité et de confiance numériques. Hybride par nature, le FIC associe un Forum, un Salon et un Sommet regroupant des rencontres fermées de très haut niveau en présence des autorités. Plateforme ouverte, le FIC accueille chaque année l’ensemble de l’écosystème de la sécurité numérique et du numérique de confiance : société civile, clients finaux, chercheurs, offreurs de solutions et services, forces de l’ordre, autorités civiles et militaires etc. Le Forum International de la Sécurité se déroulera les 5, 6 et 7 avril 2023 à Lille autour du thème “In Cloud we trust ?”. En effet, tandis que le cloud computing joue un rôle clé dans la transformation numérique et industrielle, l’Europe est sur le point de définir ses propres critères de sécurité et de confiance dans le cadre du European Cybersecurity Certification Scheme (EUCS). L’enjeu est d’assurer la résilience de nos réseaux et systèmes d’information. Le FIC est organisé depuis 2013 conjointement par la Gendarmerie Nationale et CEIS (groupe Avisa Partners) avec le soutien de la région Hauts-de-France.