Le Falcon Fund de CrowdStrike investit dans Salt Security

septembre 2022 par Marc Jacob

L’objectif de CrowdStrike est de bâtir un écosystème de chefs de file de la sécurité de nouvelle génération et de mettre en œuvre des intégrations transparentes aux solutions dont les clients ont besoin pour se protéger, dans un contexte de menaces en rapide évolution. Le Falcon Fund de CrowdStrike a activement investi dans des leaders établis et émergents sur les marchés adjacents, notamment Dig Security (solution DDR de détection des données et de réponse), JumpCloud (annuaire ouvert) et Talon Security (navigateur d’entreprise sécurisé).