Le FIC 2021 est reporté aux 7, 8 et 9 septembre 2021

avril 2021 par Marc Jacob

En raison du contexte sanitaire, CEIS, après concertation avec la Gendarmerie nationale, la Région Hauts-de-France et Lille Grand-Palais, a pris la décision de reporter le Forum International de la Cybersécurité (FIC) aux mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 septembre 2021.

Au programme du FIC cette année : 20 000 m2 de salon, 500+ exposants, 450+ intervenants, 4 séances plénières, 30 ateliers, 30 conférences, 15 masterclass, 35 FIC Talks ou encore des démonstrations live d’attaques et de solutions innovantes, 1 plateau TV, la remise des prix de la Start-up FIC 2021… Et la première édition de l’EC2 (European Cyber Cup), 1ère compétition européenne de eSport entièrement dédiée au hacking éthique.

Le Virtual FIC est quant à lui maintenu les 1er, 2, 3 et 4 juin 2021

Avec 650 participants, la journée « découverte » du 7 avril a été un succès. Grâce à l’environnement 3DTeemew développé par Manzalab, les visiteurs ont pu se déplacer dans les allées, interagir entre eux et venir à la rencontre des 72 partenaires qui disposaient d’un stand, comme dans un lieu physique. Plus de 3780 interactions et près de 3450 visites de stand ont été enregistrées pour cette première journée découverte.

Outre le salon virtuel, le Virtual FIC de juin proposera dans l’auditorium virtuel 4 sessions thématiques exclusives comprenant tables rondes et keynotes organisées en partenariat avec 4 organisations professionnelles, le CESIN, le CLUSIF, le CIGREF et le CDSE.

Le Virtual FIC permettra aux partenaires de bénéficier d’un espace d’exposition virtuel et de la visibilité associée, de mises en relation B2B et de créneaux d’intervention. Pour les sociétés partenaires du FIC, qu’elles soient présentes ou non à Lille lors de l’événement physique, le Virtual FIC permet de multiplier leurs contacts, notamment à l’international, et de renforcer leur visibilité.

Le Virtual FIC sera également accessible pendant le FIC physique pour connecter les 2 événements, de 12h00 à 14h30 les 7, 8 et 9 septembre.

Compte-tenu du report du FIC 2021 à septembre 2021, le FIC 2022 aura lieu en juin 2022 à Lille, sur le thème de « L’Europe-puissance au défi du numérique ». Cet événement s’inscrira pleinement dans le cadre de la future Présidence Française de l’Union Européenne et sera précédé début février 2022 d’une première réunion internationale sur le sujet.

L’Agora FIC, qui a réuni près de 800 personnes le 25 mars, a par ailleurs lancé les travaux d’un groupe de travail, co-animé par le général (2S) Watin-Augouard, fondateur du FIC, et Guillaume Klossa, fondateur du think-tank Europa Nova et ancien conseiller spécial du Vice-Président de la Commission européenne en charge du digital. Ce groupe de travail débouchera sur un livre blanc qui sera présenté lors du FIC à Lille en septembre 2021.