Le FBI dévoile son rapport annuel 2020 sur l’état de la menace

mars 2021 par Proofpoint

Avec 791 790 plaintes pour suspicion de criminalité sur Internet reçues, le FBI note une augmentation de plus de 300 000 plaintes par rapport à 2019 et des pertes déclarées dépassant 4,2 milliards de dollars.

La France figure notamment à la 7e place dans le top 20 premiers pays par nombre total de victimes.

Loïc Guézo, Directeur Stratégie Cybersécurité EMEA chez Proofpoint commente :

« Les attaques de type Business Email Compromise (BEC) et Email Account Compromise (EAC) sont sans conteste le problème le plus coûteux en matière de cybersécurité - et les plus de 1,8 milliard de dollars de pertes annuelles déclarées ne sont que la partie émergée de l’iceberg. De par leur nature même, les escroqueries par email sont souvent sous-estimées, car elles passent inaperçues, mais elles entraînent des pertes financières très lourdes. Avec un si grand nombre d’employés travaillant à domicile et en dehors de l’environnement réseau traditionnel, il n’y a jamais eu de moment plus critique pour baisser la garde face aux attaques par email qui ciblent les personnes. Les trois principaux crimes signalés par les victimes reposent sur l’interaction humaine, ce qui montre à quel point ils sont incroyablement lucratifs pour les acteurs de la menace. Les organisations et les employés doivent rester vigilants. »