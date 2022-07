Le Défi de la Complexité des Nouveaux Réseaux

juillet 2022 par SolarWinds

Que l’on soit une petite entreprise ou un gigantesque conglomérat, que l’on suive toutes les dernières tendances informatiques ou que l’on aille vers l’éprouvé, la gestion des réseaux informatiques s’est complexifiée ces dernières années. L’accélération de l’informatique hybride, qui mélange gestion sur site et dans le cloud, et le lien toujours plus fort entre tous les secteurs, qu’il s’agisse du DevOps, du SecOps, de l’ITOps ou même de la FinOps, créent de nouveaux problèmes d’interopérabilité et de gestion auxquels il est difficile de trouver une solution pour de nombreux acteurs.

Le dernier rapport* de SolarWinds, SolarWinds IT Trends Index, le prouve. En effet, 61% des professionnels interrogés avouent qu’ils manquent de visibilité sur la majorité des applications et de l’infrastructure de leur entreprise. Et ce manque de visibilité n’est pas anodin : un réseau mal surveillé devient vite vulnérable à la moindre CVE. Et un réseau vulnérable ne répond pas aux attentes de performances et de disponibilité des projets et des clients.

Pourquoi un tel manque de visibilité ? Un cinquième (20%) des professionnels interrogés accuse l’accélération de l’informatique hybride, qui a augmenté la complexité de la gestion informatique de leur organisation. Sont principalement pointés du doigt des processus de gestion inefficaces, un manque d’outils appropriés pour gérer la transition vers l’hybride et le cloud, et le shadow IT. Ce manque de visibilité concerne tout le monde, de la petite start-up jusqu’aux grandes entreprises. Et si nombreux sont ceux souhaitant améliorer leur situation, ils se heurtent hélas à un environnement technologique souvent obsolète (47% des sondés), au manque de budget de l’entreprise (40%) ou encore le manque de ressources de mise en œuvre pour cela (38%).

L’investissement est souvent un problème. Chez tous les sondés, seuls 14% ont indiqué que leur entreprise prévoyait d’investir 20% ou plus de leur budget dans des outils de gestion informatique. Ceux-là même qui leur permettrait de faire face à l’accélération technologique, et mettre en place des ponts entre leurs différentes équipes afin d’améliorer l’efficacité générale des équipes opérationnelles.

*Les conclusions du rapport français de cette année sont fondées sur une enquête menée en mars 2022, à laquelle ont participé 237 professionnels de l’informatique - praticiens, managers, directeurs et cadres supérieurs de la technologie - petites, moyennes et grandes entreprises des secteurs public et privé en France. Comme l’indique le SolarWinds IT Trends Index, les régions couvertes en 2022 sont l’Amérique du Nord, l’Australie, la France, l’Allemagne, le Japon, Singapour, le Moyen-Orient et le Royaume-Uni, 1 138 personnes ayant été interrogées dans l’ensemble de ces zones géographiques.