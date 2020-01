Le Core Center, la grande agora des acteurs de l’Internet

janvier 2020 par Sami Slim, Deputy Director de Telehouse France

Dans un marché de l’Internet en croissance continue, l’interconnexion est aussi inévitable qu’essentielle. C’est tout l’objet d’un Core Center, qui offre une interconnexion directe entre une multitude d’opérateurs et d’acteurs de l’Internet : ou un point névralgique de la chaîne de valeur numérique, au cœur de la transformation et des futures conceptions de l’Internet.

Imperceptible infrastructure

Installé au fond de son canapé, un spectateur s’apprête, en même temps que des milliers d’autres, à lancer un épisode de la nouvelle série en replay ou sur sa plateforme de streaming préférée. Au même moment, un automobiliste et tous ses voisins d’embouteillage reçoivent une alerte pour un itinéraire plus rapide sur leur application de navigation.

Tandis que quelques rues plus loin, un professionnel consulte des fichiers de maquettes en ultra haute définition en visioconférence avec un bureau situé à l’autre bout du monde, tout en échangeant des data avec le siège de l’entreprise.

Temps réel, mises à jour en continu, diffusions simultanées... : si cela fonctionne, c’est parce que l’information entre un utilisateur, où qu’il soit, et un contenu est relayée vite et bien. Si la fibre, un bon réseau 4G (avant la 5G) ou un wifi performant en intérieur contribuent à ces capacités d’échanges numériques, c’est surtout le centre de connectivité, au sein duquel les acteurs de l’Internet s’interconnectent et travaillent ensemble, qui permet de répondre aux besoins croissants d’usages numériques.

Le grand rassemblement des acteurs de l’Internet

Centre de connectivité, core datacenters, centre d’interconnexion : autant de dénominations pour parler d’une infrastructure dont l’existence indispensable au cœur des villes permet à l’ensemble des acteurs de l’internet, tous secteurs confondus, de s’interconnecter et d’échanger un nombre incalculable de capacités, pour fournir in fine leurs services aux utilisateurs, dans le contexte de niveaux de service toujours plus élevés.

Réplique contemporaine du forum romain ou de l’agora grecque, le Core Center est le lieu de rassemblement de l’ensemble des parties prenantes au digital et de leurs propres clients, dans le grand écosystème du « business numérique ». Techniquement, les Core Centers sont des relais de l’information. Ils ne la stockent pas. Leur but est de transmettre aussi rapidement que possible, et de façon neutre, l’information entre un contenu et son utilisateur final.

Du point de vue du négoce, ils sont le passage incontournable des entreprises ayant une activité, de près ou de loin, sur Internet. Opérateurs de télécommunications et FAI, diffuseurs, clouds providers, fournisseurs de plateformes IoT et industriels développent, au sein de ce gigantesque écosystème, partenariats et services innovants.

Une infrastructure de connectivité neutre et indépendante devenue essentielle Exploiter l’interconnexion sans encombrer les réseaux, de manière sécurisée et fiable, dans un cadre indépendant et neutre, représente pour tous les membres d’un Core Center la passerelle indispensable à l’accélération de la transformation numérique.

En 2016, il se disait que jusqu’à 13 ZB de datas circuleraient au travers des Core Centers d’ici 3 ans. Il s’avère que le chiffre approche les 20 ZB. Ces volumes d’échanges ne vont pas en diminuant. Toute l’industrie et toute la chaîne numérique doivent s’y adapter.

La majorité des grandes villes européennes abritent désormais un centre de connectivité. Leur emplacement n’est pas choisi au hasard. C’est parce qu’ils sont au plus près des utilisateurs qu’ils sont à ce titre le point de convergence des contenus et des consommateurs, réduisant d’autant la distance et l’utilisation des réseaux pour parvenir jusqu’à eux.

Mais aujourd’hui, avec la pression d’une consommation de contenus en hausse constante, le grand déploiement à venir des réseaux 5G, l’offre soutenue de diffusion, la multiplication des technologies de capteurs, de services de contournement ou de haute définition, le marché est dans l’attente forte d’un renforcement des capacités de connectivité.