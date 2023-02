Le Conseil national du numérique est prolongé jusqu’au 15 septembre 2023

février 2023 par Marc Jacob

Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, annonce la prolongation du mandat du Conseil national du numérique jusqu’au 15 septembre 2023. En complément de la poursuite de sa mission et des actions de la présente mandature, le Conseil national du numérique est chargé de la coordination de l’équipe de pilotage du Conseil National de la Refondation Numérique, aux côtés de l’Agence nationale de la cohésion des territoires et de la Mednum qui pilotent les travaux relatifs à l’inclusion. L’arrêté modificatif sera publié dans les prochaines semaines.

Le Conseil national du numérique est une instance consultative indépendante chargée de conduire une réflexion ouverte sur la place du numérique dans la société. Installé en février 2021, son collège interdisciplinaire est composé de membres nommés pour deux ans par arrêté de la Première ministre (chercheurs, journalistes, avocats, dirigeants d’entreprise, entrepreneurs, décideurs) et de parlementaires désignés par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il publie des dossiers à destination des citoyens et des décideurs et crée des espaces pour en débattre.

Jean-Noël Barrot : "La démarche du Conseil national du numérique est particulièrement éclairante au regard de la place prise par les outils technologiques dans nos vies et de leur impact sur notre manière d’être ensemble. Le prolongement temporaire de cette instance permettra d’achever les travaux sur le volet « Numérique » du Conseil National de la Refondation et certaines autres actions en cours. Dès septembre, le Conseil national du numérique s’engagera dans un nouveau cycle de réflexion, avec une nouvelle composition, pour améliorer notre rapport quotidien au numérique."

Françoise Mercadal-Delasalles et Gilles Babinet, coprésidents du Conseil national du numérique : "Depuis deux ans, nous travaillons à nourrir et animer le débat collectif autour de la révolution anthropologique générée par le numérique. Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de poursuivre cette démarche et de mettre ce que nous avons appris ces deux dernières années au service du Conseil National de la Refondation Numérique."