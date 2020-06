Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine déploie la solution Secure SD-WAN de Fortinet

juin 2020 par Marc Jacob

Fortinet annonce que le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, 2ème département le plus peuplé d’Île-de-France, a adopté sa solution Secure SD-WAN afin d’améliorer la performance, la sécurité et la gestion de son réseau multi-sites.

Le Département des Hauts-de-Seine rencontrait différentes problématiques sur son réseau MPLS existant. Les nouveaux usages développés au sein de la collectivité (outils collaboratifs, banques d’images et vidéos, visioconférence) nécessitaient l’augmentation conséquente des débits et rendait l’équation économique compliquée avec le MPLS.

Le SD-WAN est donc apparu comme une alternative permettant de répondre à l’augmentation des débits et des niveaux de services tout en réduisant le coût de leurs liaisons intersites. La simplicité de la solution et le rapport qualité-prix ont été déterminants dans le choix de Fortinet. A partir d’une seule plateforme, la solution Fortinet Secure SD-WAN offre une sécurité robuste, un routage performant et des fonctions d’optimisation WAN.