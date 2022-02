Le Cluster EDEN se renforce en Bourgogne-Franche Comté et du Grand Est

février 2022 par Marc Jacob

Fondé en 2008, le Cluster EDEN (European Defense Economic Network) est la voix des PME Défense, Sécurité et Sûreté avec un ancrage solide en Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne et en Région Sud. Fort de ses implantations et d’un écosystème regroupant plus de 100 PME à travers la France, le Cluster EDEN ambitionne en 2022 de développer son réseau et de mettre à profit son expertise auprès des entreprises de Bourgogne-Franche Comté et du Grand Est.