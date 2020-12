Le Clusif choisit Shadline pour faciliter les échanges de ses membres

décembre 2020 par Marc Jacob

Le Clusif a retenu Shadline pour faciliter l’esprit d’échange entre ses membres, professionnels de la cybersécurité. Les groupes et les espaces de travail du Clusif sont le cœur de l’association. Ils produisent une véritable base documentaire regroupant recommandations, méthodologies et états de l’art. Pour produire ce travail essentiel, Shadline a séduit, tout autant pour sa performance en termes de cybersécurité que pour sa rapidité de déploiement et sa facilité de prise en main.