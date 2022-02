Le Cloud devient multiple et hybride au bénéfice de la compétitivité des organisations

février 2022 par Markess by Exægis

Dans le cadre de sa recherche sur le marché du numérique, Markess by Exægis annonce les résultats de son enquête sur l’adoption du Cloud en France et les nouvelles formes de multicloud.

• 54% des organisations sont déjà dans des modèles de multicloud hybride

• 70% des entreprises interrogées font le choix du multicloud hybride pour gagner en compétitivité

La nouvelle étude menée par le cabinet Markess by Exaegis auprès de 103 décideurs démontre qu’à mesure que se développe le Cloud dans les entreprises et organisations publiques, les décideurs privilégient les services les plus adaptées aux différentes fonctions. Une solution de cloud public pour le plan de continuité d’activité, une solutions SaaS pour les RH, un ERP on premise, etc. De ces choix sélectifs émergent des environnements hybrides associant multicloud et environnements privés. Au-delà, l’étude met en lumière les constats et ambitions des professionnels d’ici 2023 liées à l’usage des solutions hybrides de cloud computing.

92% des organisations sont favorables à marier les data centers privés et le cloud public

Pour la majorité des entreprises, le multicloud hybride est le socle des infrastructures numériques de demain. L’enquête conduite par Markess by Exaegis montre que 97% des organisations interrogées utilisent des data centers privés (locaux ou dédiés) et que 92% d’entre elles conjuguent déjà ces solutions à des cloud publics ou le prévoient d’ici 2 ans. « Pour nombre d’entre elles, l’utilisation des ressources disponibles dans le cloud est encore faible et dictée par une volonté de baisse des coûts. Mais aujourd’hui, les entreprises sont parfaitement conscientes que les nouveaux modèles opérationnels issus du cloud permettent de supporter les évolutions constantes auxquelles elles devront faire face, » explique Ronan Mevel, Directeur Général de Markess by Exaegis.

Le multicloud hybride au bénéfice de la compétitivité des organisations Les attentes des décideurs vis-à-vis de la transformation numérique avec les modèles multicloud hybride sont en premier lieu : 70% gagner en compétitivité ; 66% gagner en efficacité ; et 62% réduire les coûts informatiques. En effet, l’association des solutions les plus adaptées aux différents besoins favorise à la fois l’agilité et l’innovation, la flexibilité, mais aussi la maîtrise des coûts et une meilleure conformité légale, autant de facteurs concourant à améliorer durablement la compétitivité des organisations.

4 organisations sur 5 considèrent la gestion du multicloud hybride comme complexe

Évoluer vers le cloud, c’est emprunter le chemin vers les infrastructures numériques nécessaires aux futurs développements des organisations. Mais c’est aussi introduire de la complexité dans la gestion d’environnements devenus multiples. En effet, la complexité de gestion du cloud hybride en 2021 est perçue par les intéressés comme complexe pour plus de la moitié d’entre eux (53%). Le quart la perçoit comme très complexe et seulement 21% des interrogés considère cette gestion comme peu ou pas complexe.

Le chemin vers l’adoption du cloud rencontre de nombreux freins qui sont principalement pour les décideurs les risques liés à la sécurité et à la conformité (52%), la complexité opérationnelle et les difficultés de supervision (40%), la performance des réseaux (40%). La visibilité et prédictibilité des coûts (35%) ainsi que la gestion des différents contrats de service (35%) sont également perçus comme des obstacles.

Le nécessaire accompagnement sur le chemin vers le cloud

En miroir des freins au développement vers le cloud naissent des besoins d’accompagnement. Les entreprises ont en premier lieu besoin d’être accompagnées avant et durant la migration. Les principaux besoins de services d’accompagnement vers le cloud hybride sont la gestion de la complexité opérationnelle (44%), bénéficier d’une administration centralisée (40%), la protection des données sensibles (40%), la gestion de la sécurité des environnements (35%) et l’accompagnement à la migration (29%). « Si les entreprises comme les organisations publiques sont encore majoritairement dans une phase d’adoption et d’exploration du cloud public, la stratégie hybride engagée les pousse à être accompagnées pour bénéficier au mieux de cette hybridation, » ajoute Ronan Mevel.