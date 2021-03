Le CHU de Nîmes simplifie la gestion de ses données et réduit ses coûts de stockage avec Rubrik

mars 2021 par Marc Jacob

Grâce à la plateforme de gestion de données Rubrik, la DSI du CHU a pu diviser par deux les temps de gestion des sauvegardes et de l’exploitation. La fonctionnalité NAS Direct Archive de Rubrik a en outre permis à l’établissement de passer de 1 Po de données stockées sur son stockage primaire à 100 To. Les gros volumes de fichiers sont directement archivés sur du stockage objet S3 par Rubrik qui agit comme une sorte de « buffer » et permet de réduire d’autant plus les coûts liés au stockage. L’adoption de Rubrik a également largement simplifié les tâches de gestion des bases de données MS SQL et Oracle du CHU de Nîmes qui peut maintenant se passer d’administrateurs de bases de données pour la plupart d’entre elles, comme les copies.

« Les qualités d’architecture indéniables de Rubrik nous ont permis de simplifier considérablement notre infrastructure. Nous envisageons de renforcer la protection de nos données dans le cloud avec Rubrik qui propose des fonctions avancées qui devraient considérablement simplifier la démarche. » , déclare Gaël Aberlenc, architecte technique de la DSIH du CHU de Nîmes.

Fin juin 2019, le CHU de Nîmes a décidé de remplacer sa solution existante de protection des données par Rubrik. L’architecture mise en œuvre par le CHU de Nîmes repose sur un cluster de 5 nœuds avec une centaine de To utiles, combinée à une solution de stockage objet S3 de chez Scality pour l’archivage des sauvegardes. Elle protège l’environnement des 800 VM qui héberge des bases MS SQL et Oracle ainsi qu’un stockage de masse de fichiers non structurés de type NAS.

À propos du CHU de Nîmes

Le CHU de Nîmes (CHUN) est l’incarnation d’un projet médico-scientifique et soignant répondant aux besoins de santé de la population du Gard et des départements alentours en matière de prise en charge et d’accompagnement. Le CHUN rassemble une communauté hospitalière de 1 374 médecins (internes et étudiants compris) et 5 096 personnels non médicaux, répartis sur trois sites. Les missions fondamentales de l’établissement sont le soin, l’enseignement, la recherche et la formation, mais il s’investit également dans la prévention, l’éducation à la santé, l’accès aux soins et la lutte contre l’exclusion sociale.