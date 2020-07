Le CESIN renouvelle son Conseil d’Administration

juillet 2020 par Marc Jacob

Le CESIN regroupe plus de 600 membres issus des grandes entreprises et administrations françaises. A l’occasion de son Assemblée Générale, l’association a présenté le bilan de son exercice 2019/2020.

Mylène Jarossay, Chief information Security Officer de LVMH, est réélue dans ses fonctions de Présidente, qu’elle occupait depuis le 22 juin 2019.

Cyrille Tesser, Directeur Adjoint de la cybersécurité du groupe La Poste devient membre du Conseil d’Administration, il précise : « Je suis ravi de rejoindre le Conseil d’Administration du CESIN, de contribuer au développement de sa feuille de route et à la dynamique du Club. Le CESIN a beaucoup évolué depuis sa création tout en maintenant son esprit de convivialité. Il est d’une efficacité exceptionnelle pour faciliter les échanges de bonnes pratiques, l’accès à tous les acteurs du secteur, en particulier grâce aux relations de confiance établies avec ses partenaires institutionnels. »

Mylène Jarossay, déclare : « Je remercie les membres de m’avoir réélue au Conseil d’Administration, et aux Administrateurs de m’avoir renouvelé leur confiance pour présider le club pour les douze mois à venir. Bienvenue à Cyrille Tesser, que nous accueillons avec grand plaisir au sein du CA. Cette année s’est terminée de façon singulière, du fait de la crise sanitaire. Pendant ces quatre derniers mois, le Club s’est particulièrement mobilisé et les membres se sont montrés soudés devant ce contexte inédit. C’est très réconfortant et cela nous fait aborder cette nouvelle saison avec une belle énergie collective. Nous allons nous questionner ensemble sur la bonne façon d’orienter, voire de réorienter nos feuilles de route. L’année s’annonce donc riche en opportunités… et en échanges ! »

Alain Bouillé avait quitté ses fonctions d’administrateur en début d’année pour reprendre le rôle de Délégué Général.

Les administrateurs qui poursuivent leur mandat sont :

• Fabrice Bru – Directeur Cybersécurité STIME

• Bernard Cardébat - Directeur Cybersécurité Enedis

• Philippe Loudenot - FSSI Ministère de la Santé et des Affaires Sociales

• Didier Gras - IT Risk & Cybersecurity Officer BNP Paribas

• Olivier Ligneul - Directeur Cybersécurité Groupe EDF

• Eric Doyen - Directeur Sécurité Opérationnelle du SI Groupe Malakoff Mederic Humanis

• Mahmoud Denfer - RSSI

• Xavier Leschaeve - RSSI Groupe Remy Cointreau

• Elisabeth Canat - CISO LCL

• Gilles Berthelot - RSSI Groupe SNCF

Eric Doyen poursuit sa fonction de Trésorier, tandis que Didier Gras assure la fonction de Secrétaire Général