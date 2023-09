Le CEFCYS présente son nouveau livre dédié aux femmes engagées dans la cybersécurité : « Je suis une femme et je travaille dans la cybersécurité - Portraits de 65 cyberwomen en Europe et au-delà... »

septembre 2023 par Marc Jacob

Un livre indispensable pour faire bouger les lignes sur les femmes et la cybersécurité.

Le CErcle des Femmes de la CYberSécurité (CEFCYS) fait lui aussi sa rentrée littéraire 2023 ! Au travers d’un livre qui dépeint 65 parcours hors du commun de femmes dans la cybersécurité, « Je suis une femme et je travaille dans la cybersécurité - Portraits de 65 cyberwomen, en Europe et au-delà » veut être un livre inspirationnel pour toutes les jeunes femmes et femmes qui n’osent pas se lancer dans les métiers de la cybersécurité, pourtant si essentiels dans notre société.

Ce livre, humble, « Je suis une femme, et je travaille dans la cybersécurité - Portraits de 65 cyberwomen, en Europe et au-delà », est un petit pas de plus pour la femme, mais se prend à rêver d’être un grand pas pour l’égalité. Et si l’on vous questionne « Pourquoi 65 ? », en cherchant bien, vous trouverez : c’était au XXème siècle. Si assurément tout commençait plutôt bien, acceptons qu’il reste encore un peu de chemin.

Fondatrice et Présidente du CEFCYS, docteure en informatique, experte en cybersécurité avec plus de 25 ans d’expérience, et plus que jamais défenseuse de l’égalité femmes/hommes au quotidien et dans les entreprises, Nacira Salvan revient avec ce second ouvrage, mettant en lumière des femmes exceptionnelles exerçant dans la cyber.

Après un premier ouvrage reconnu d’utilité publique, dont l’objectif était de donner du sens à la cyber, susciter des vocations et dérouler un véritable plaidoyer en faveur des métiers et des parcours de formation, dès le collège et tout au long de la vie professionnelle, le second livre pensé par Nacira Salvan nous offre les témoignages engagés d’actrices et acteurs institutionnels, mais aussi un voyage dans le temps entre le XVIème et le XXème siècle auprès de femmes de science qui changèrent la face du monde, et enfin et surtout le portrait de 65 femmes d’aujourd’hui oeuvrant dans la sécurité informatique.

65 portraits de femmes chargés de réalisme, de messages et aussi d’émotions !

Ces portraits incroyables célèbrent à l’unisson le 58ème anniversaire de la loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux et ouvrant grand les portes de l’indépendance financière de la femme en France. 65 portraits de cyberwomen comme autant d’invitations, par l’exemple, non seulement à mieux cerner les enjeux de la transformation digitale actuelle de notre société, les menaces dont elle souffre, et l’importance de la mixité et de l’égalité pour répondre efficacement et durablement aux cyberattaques.

Ce livre a aussi pour objectif de convaincre les jeunes étudiantes ou les jeunes femmes et femmes en reconversion professionnelle de s’engager dans les métiers de la sécurité informatique, car elles le valent bien !

« A la croisée des chemins de la volonté de performer, de donner et d’exister, dans leur métier et au-delà, 65 voix de femmes et celle de Nacira s’entendent, et se font entendre, dans l’intérêt même d’une cybersécurité bien sûr comblée de talents mais surtout augmentée d’une perspective plurielle. Cet ouvrage est en clair un message militant, militant pour un ADN cyber abouti et puissant. Et d’autant plus puissant le sera-t-il grâce à la mixité. J’ai aimé l’exercice de ce livre. Grâce à lui j’ai appris, j’ai grandi, j’ai mûri, j’ai compris ! », déclare Victor Valjean, auteur.

« Je suis très heureuse de voir enfin l’aboutissement de ce second ouvrage ’Je suis une femme, et je travaille dans la cybersécurité - Portraits de 65 cyberwomen, en Europe et au-delà’. Toutes ces femmes de la cybersécurité sont si inspirantes qu’elles nous encouragent à poursuivre notre engagement pour une parité femmes/hommes dans la cybersécurité. Dans une société toujours plus attaquée par les menaces cyber et dans une filière qui manque cruellement de talents, les femmes sont la solution ! », déclare Nacira Salvan, Fondatrice et Présidente du CEFCYS.

« Je suis une femme, et je travaille dans la cybersécurité - Portraits de 65 cyberwomen, en Europe et au-delà » est désormais disponible aux éditions e-teque au tarif de 22€ TTC chez :

Fnac.com : https://www.fnac.com/a18444910/Cefcys-Je-suis-une-femme-et-je-travaille-dans-la-cybersecurite

Amazon.fr : https://www.amazon.fr/suis-femme-travaille-dans-cybersécurité/dp/2749601673

A propos du CEFCYS

Le CEFCYS, association créée en 2016, compte aujourd’hui plus de 500 adhérentes et adhérents et plus de 30 partenaires qui la soutienne. Ses actions se multiplient et visent à promouvoir les femmes de la filière cyber. Le CECFYS a été créé suite au constat du manque de femmes dans la cybersécurité, le secteur manquant de talents puisqu’à peine 10% sont des femmes d’après la dernière étude de l’ANSSI. Le CEFCYS répond à ces missions : valoriser et professionnaliser les compétences des femmes dans la cybersécurité, organiser des événements et participer à des conférences, accroitre la visibilité et la place de la femme dans les événements autour de la cybersécurité, sensibiliser les jeunes à la cybersécurité et rendre les métiers attrayants pour tous, former, accompagner, sensibiliser les entreprises à l’importance de la parité.

