Le Bangladesh mène avec succès le déploiement de l’infrastructure du passeport électronique

mars 2021 par Marc Jacob

En 2020, Veridos a équipé les 70 bureaux de délivrance de passeports régionaux du Bangladesh avec les ressources informatiques nécessaires pour fournir des passeports électroniques modernes. Des postes de travail dotés d’équipements d’enregistrement biométrique permettent au personnel de tous ces bureaux de recueillir les données nécessaires sur les citoyens, notamment leurs empreintes digitales, une image de leur iris et une photo couleur. Depuis janvier 2020, les citoyens peuvent fixer des rendez-vous en ligne pour cette étape d’enregistrement, ce qui leur permet d’éviter de longs délais d’attente. Plus d’un demi-million de personnes ont déjà fait une demande de passeport électronique via le portail en ligne. Ce service d’administration en ligne soutient l’objectif déclaré du Premier ministre Hasina Wajed d’un « Bangladesh numérique ».

La mise en place du centre de production et de personnalisation des nouveaux passeports électroniques dans la capitale, Dhaka, a été entièrement achevée en 2020. Celui-ci contient un centre de données ultramoderne et est équipé de machines de personnalisation dernier cri. Sa capacité s’élève à 25 000 passeports électroniques par jour. Veridos a également fourni 15 eGates (portiques de contrôle frontalier automatisé) aux aéroports du Bangladesh, qui sont les premiers eGates du pays. En 2021, la société prévoit d’installer 35 eGates supplémentaires.

En organisant 750 sessions dans son centre de formation au Bangladesh, ainsi que de nombreuses formations sur le terrain et des tutoriels vidéo, Veridos a préparé les employés locaux à utiliser les systèmes en place pour la production des nouveaux passeports électroniques. 50 employés sont également actuellement formés pour être en mesure de fournir un soutien opérationnel dans le cadre de ces systèmes à l’avenir.

Pour l’année en cours, il est prévu d’équiper les autorités du Bangladesh avec des kits d’inscription mobiles. Ces kits spéciaux comprenant des ordinateurs portables et des dispositifs de saisie d’informations biométriques permettront aux autorités de collecter les données des citoyens dans les zones rurales. Veridos va également mettre en place une ligne de production destinée à la reliure des passeports électroniques.

« Le soutien de Veridos, notre partenaire dans ce projet, nous a permis de respecter notre ambitieux calendrier » , déclare le Brigadier général Saidur Rahman Khan, responsable de projet au ministère de l’Immigration et des Passeports. « Nous sommes ravis d’offrir à nos citoyens non seulement l’un des passeports électroniques les plus modernes et les plus sûrs au monde, mais aussi de rendre le processus de demande aussi rapide et simple que possible. En moyenne, 7 500 citoyens enregistrent leurs informations biométriques chaque jour, et ce n’est qu’un début. Nous nous réjouissons de poursuivre la mise en œuvre professionnelle du projet avec Veridos et d’approfondir la relation de confiance qui s’est établie avec notre précieux partenaire. »

« Nous sommes ravis de parvenir à mener à bien ce projet phénoménal commun avec le Bangladesh malgré la pandémie de Covid-19 », déclare Andreas Räschmeier, PDG de Veridos. « Les nouveaux passeports électroniques du pays facilitent la mobilité internationale des citoyens. Les millions de Bangladais qui travaillent à l’étranger en profiteront tout particulièrement, car ils pourront voyager plus facilement et obtenir les visas nécessaires plus rapidement. En outre, nous continuons à créer des emplois locaux qualifiés et à faciliter le transfert de connaissances – à la fin du projet, nous aurons dispensé plus de 1000 sessions de formation. »

En 2018, Veridos, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’identité intégrées, et le ministère de l’Immigration et des Passeports de la République populaire du Bangladesh ont signé un contrat de grande envergure. Ce dernier inclut la fourniture des technologies associées à la prochaine génération de passeports électroniques et couvre l’ensemble de la chaîne de valeur. Le contrat a une durée de douze ans et porte sur un montant d’environ 340 millions d’euros. Cette coopération a permis de créer un grand nombre d’emplois hautement qualifiés au Bangladesh et assure un important transfert de savoir-faire visant à renforcer l’économie du pays.