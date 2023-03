Laut einer Panasas-Umfrage stellt unzureichendes Fachwissen die größte Herausforderung beim Management von High-Performance Storage dar

März 2023 von Panasas®

Unzureichendes Fachwissen gepaart mit hohen Anforderungen an Ressourcen war die am häufigsten genannte Herausforderung (bei über 50 % der Befragten).

Dies sind die Ergebnisse der Umfrage von Vanson Bourne mit Blick auf Hunderte von Entscheidungsträgern in Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten (Deutschland, UK, USA). Die Umfrageergebnisse spiegeln das Feedback einer Vielzahl an Branchen wider, darunter u. a. Finanzdienstleistungen, Fertigung, Gewerbe sowie Einzelhandel.

Intersect360 Research prognostiziert, dass der HPC-Sektor weiterhin ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Die HPC-Budgets werden bis zum Jahr 2026 voraussichtlich auf 59,2 Milliarden US-Dollar ansteigen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,7 %. Dieses Wachstum erhält zusätzlichen Auftrieb durch die Konvergenz von HPC mit KI/ML sowie die Rolle, die diese Technologien spielen, um Unternehmen umfassendere Erkenntnisse zur Unterstützung ihrer Geschäftsziele zu bieten. HPC und KI/ML sind in Kombination jedoch nicht nur leistungsstark, sie bringen auch neue Herausforderungen mit sich. IT-Teams müssen über die nötigen Tools und Fachkräfte verfügen, um den für die Unterstützung aktueller Anwendungen erforderlichen High-Performance Speicher zu managen. Unternehmen müssen daher sicherstellen, dass die gewählte Storage-Infrastruktur skalierbar und vielseitig genug ist, um künftige Anwendungen im angemessenen Umfang erfolgreich unterstützen zu können.

Umfrageergebnisse zeigen, dass 96 % der Befragten (Deutschland, UK, USA) beim Aufbau und Management von High-Performance Storage vor vielfältigen Herausforderungen stehen. Neben der Tatsache, dass mehr als die Hälfte der Befragten (52 %) unzureichendes Fachwissen als die größte Hürde anführt, ergeben sich noch weitere wesentliche Erkenntnisse:

– Nahezu die Hälfte der Befragten in allen drei Regionen bezeichnete hohe Wartungskosten (45 %) und hohe Anschaffungskosten (43 %) als große Herausforderungen.

– Umfrageteilnehmer aus dem IT-, Tech- und Telekommunikationssektor nannten hohe Wartungskosten (44 %) als eine Hürde, wohingegen hohe Anschaffungskosten für 36 % eine Herausforderung darstellten.

– 39 % der Befragten in allen Regionen gaben an, dass das Management mehrerer Storage-Systeme für unterschiedliche High-Performance-Workloads zeitaufwendig sei, während 38 % die Optimierung der gesamten Infrastruktur für jeden einzelnen Workload als zeitintensiv empfinden.

– US-Befragte aus Fertigungsunternehmen (68 %) nannten unzureichendes Fachwissen sowie hohe Anforderungen an Ressourcen als größte Aufgabe

– Der hohe Bedarf an Ressourcen und Fachwissen für die Konfiguration und das Management von Performance-Storage wurde in allen Branchen als größte Aufgabe angeführt, wobei diese Herausforderung in den folgenden Branchen am häufigsten angegeben wurde: Business und Professional Services (61 %), gefolgt von der Fertigungsbranche (60 %) und der IT-, Tech- und Telekommunikationsbranche (57 %).

„Wir wissen, was für ein erfolgreiches Management von HPC- und KI/ML Storage-Umgebungen erforderlich ist und welche entscheidende Rolle diese bandbreitenintensiven Anwendungen für das Geschäftswachstum spielen“, so Jeff Whitaker, VP of Product Strategy und Marketing bei Panasas. „Wir haben schon früh erkannt, vor welchen Leistungsanforderungen Unternehmen beim Management von Storage-Infrastrukturen für High-Performance-Umgebungen stehen, und diese Umfrageergebnisse bestätigen unsere Einschätzungen. Unsere PanFS® Software-Suite verdeutlicht unser Bestreben, einfache, zuverlässige Lösungen anzubieten, die mehrere HPC- und KI/ML-Anwendungen über eine einzige Storage-Plattform hinweg unterstützen. Kunden erhalten die erforderlichen Einblicke in Datenbewegungen und Nutzungsmuster, um optimale Workload-Performance im gesamten Unternehmen sowie in der Welt des High-Performance Computing zu erzielen.“

Panasas-Lösungen reduzieren die TCO und tragen dazu bei, die in der Umfrage genannten Herausforderungen in Bezug auf Einfachheit, Zuverlässigkeit sowie Skalierbarkeit beim Management von High-Performance-Storage-Infrastrukturen zu meistern. Globale Unternehmen aus zahlreichen Branchen setzen Panasas zur Unterstützung ihrer innovativsten HPC- und KI/ML-Projekte ein. Die Panasas PanFS Software-Suite für parallele Dateisysteme erhöht die Datentransparenz und -mobilität für High-Performance-Workloads und erzielt so optimale Performance in den datenintensivsten Umgebungen. Die Plug-and-play-Storage-Lösung des Unternehmens ist mit vertrauenswürdigen Hardwarekomponenten gebündelt. Damit entfällt das in der Umfrage angeführte Problem des unzureichenden Fachwissens. Es sind keine Schulungen erforderlich, und IT-Teams können so eine strategischere Rolle innerhalb ihres Unternehmens übernehmen.

Die Lösung für die HPC- und KI/ML-Storage-Herausforderungen unserer Kunden

Das Garvan Institute of Medical Research ist weithin anerkannt für seine Fachkompetenz im Bereich der Genomik und hat es sich zum Ziel gesetzt, klinische Verfahren wie die Beurteilung des Krebsrisikos sowie die Diagnose bei Kindern mit geistigen Behinderungen zu verbessern. Das Unternehmen ist bekannt für seine Bereitschaft, neue Technologien einzuführen. Um die IT-Komplexität zu reduzieren und die Produktivität von 80 internen Forschern zu fördern, benötigte das Garvan Institute of Medical Research eine Lösung, mit der die Performance-Levels von Genomik-Daten gesteigert und gleichzeitig der Installations- und Wartungsaufwand minimiert werden können. „Panasas erfüllt das Versprechen einer hervorragenden Performance bei vernachlässigbarem Wartungs- und Verwaltungsaufwand“, so Dr. Warren Kaplan, Leiter der Informatikabteilung des Garvan Institute of Medical Research.

Ein IT-Leiter eines der größten Industrieunternehmen Europas erläutert: „Sobald Panasas installiert ist und ausgeführt wird, brauchen wir uns nicht mehr darum zu kümmern. Damit erfüllt es exakt unsere Anforderungen.“ Ein anderer Kunde aus der Dienstleistungsbranche merkt an: „Selbst, wenn wir zusätzliche Daten hinzufügen, erzielt Panasas immer noch die erwartete Performance. Wir können uns darauf verlassen, dass die Lösung alle Eventualitäten meistert. So können wir unsere Fristen einhalten und sicherstellen, dass unsere Kunden die benötigten Informationen erhalten.“

Die School of Arts, Technology and Emerging Communications (ATEC) an der University of Texas in Dallas (USA) fördert die nächste Generation von Medien- und Unterhaltungsexperten. „Alle sechs bis 12 Monate scheinen sich die Rendering-Verfahren und -Technologien zu ändern, wodurch unsere Dateien immer größer werden. Panasas Storage bietet die nötige Skalierbarkeit und Hochgeschwindigkeitsverarbeitung, um selbst komplexeste Projekte zeitnah abzuschließen“, so Todd Fechter, Professor an der School of ATEC an der University of Texas in Dallas. Todd Fechter schätzt, dass Studenten jetzt ein Drittel mehr Zeit für ihre Projekte haben, weil die einzelnen Bilder nicht mehr auf jedem individuellen Computer per Data Wrangling aufbereitet werden müssen. Durch effizienteres Projektrendering können Studenten selbst komplexeste Projekte zügig abschließen.