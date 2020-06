Laurent Pelud, CEO de Scassi Group : Avec June Factory nous proposons une gamme complète de solutions de cybersécurité !

juin 2020 par Marc Jacob

Le Groupe Scassi lance JUNE Factory une nouvelle société qui est un éditeur de logiciels spécialisés en cybersécurité. Cette nouvelle société propose ainsi trois produits : AUDITOOL pour réaliser et suivre des audits, PASSED une solution de capitalisation et d’automatisation d’attaques et SNOOTLAB MIoT une gamme de composants IoT cybersécurisés pour un usage en environnement industriel et connecté électriquement. Laurent Pelud, CEO de Scassi Group considère qu’avec June Factory, son groupe propose désormais aux entreprises une gamme complète de solutions dédiées à la cybersécurité.

GS Mag : Pouvez nous présenter votre entreprise ?

Laurent Pelud : Le Groupe Scassi est un pure player de la cybersécurité regroupant 4 entreprises dédiées :

SCASSI France : positionnée sur la cybersécurité des systèmes critiques et des SI Métiers

PHOSFOREA : dédiée au e-learning cybersécurité pour la sensibilisation et la formation

SCASSI Espagne : déployant la compétence technique et Phosforea sur la péninsule ibérique

JUNE Factory : nouvelle société que nous lançons aujourd’hui. Editeur de logiciels spécialisés en cybersécurité.

Le tout regroupe une soixantaine de collaborateurs sur 3 agences.

GS Mag : Vous lancez une nouvelle filiale, qu’elles sont ses objectifs ?

Laurent Pelud : La première raison était de répondre à nos propres besoins. Et donc, par extrapolation, cela devait raisonnablement correspondre aux besoins de nos clients. Aujourd’hui, avec ces outils concrets, qui fonctionnent, nous répondons à un besoin réel du marché.

Nous commençons ainsi d’ores et déjà avec 3 produits : Auditool, Passed et Snootlab MIoT.

Tout d’abord, nous réalisons chaque année plus de 200 activités d’audit ou de traitement d’exigences qui nécessitent des outillages très ergonomique et permettant de capitaliser. Nous avons donc développé sur plusieurs années l’outil Auditool pour la gestion d’audit multiréférentiels.

Nous avons également la problématique de Pentests sur des composants SI et des composants critiques et embarqués. Nous avions besoin de fortement capitaliser sur la réalisation de ces pentests. Or, ces derniers nécessitent la connaissance de centaines d’outils différents. Avec notre innovation PASSED, nous avons développé un produit qui nous permet aujourd’hui de partager et de capitaliser la connaissance autour de ces attaques. Pour ce produit, nous visons particulièrement les industriels.

Enfin, avec la ligne de produits Snootlab MIoT, nous faisons perdurer une relation de longue date avec des leaders du chantier en France et proposons une gamme hardware cybersécurisée pour les industries en lien avec l’IoT.

GS Mag : Comment avez-vous réalisé votre tour de table financier ?

Laurent Pelud : Il s’agit d’une croissance organique s’appuyant sur nos Fonds propres et complétée de l’appui d’un projet innovant Rapid avec la DGA. Par ailleurs, nous avions acquis en août 2019 la société Snootlab, fabricant et concepteur d’objets connectés pour l’industrie. Nous avons ainsi pu associer une partie de son équipe à JUNE.

GS Mag : Quel est son effectif ? Allez-vous recruter ou déléguer une certaine partie de vos salariés ?

Laurent Pelud : 6 personnes sont affectés à JUNE Factory pour le moment et l’équipe va se renforcer dans le 4ème trimestre 2020.

GS Mag : quelles sont ses gammes de produits et services ?

Laurent Pelud : JUNE Factory propose 3 lignes de produits :

AUDITOOL : AUDITOOL pour réaliser et suivre des audits. Nous l’appliquons à la cybersécurité avec toute une base de connaissance de référentiels annotés. Il offre en Mode SaaS ou On Premise un outillage pour réaliser toutes les étapes du processus d’audit depuis la préparation, jusqu’à l’impression du rapport. L’objectif de cet outil est d’industrialiser les activités d’audit et de permettre aux auditeurs de se consacrer aux activités de contrôles et de réduire le temps passé, au bénéfice des auditeurs et des audités. AUDITOOL permet de croiser plusieurs référentiels sur un même audit afin de gagner du temps et d’optimiser l’efficacité dans le suivi d’audit.

PASSED : Solution de capitalisation et d’automatisation d’attaques Cette solution permet aux entreprises de gagner du temps en automatisant la simulation des attaques sur leurs systèmes. Elle leur permet également de retrouver toute l’historique de l’attaque et de la rejouer dans le temps. L’outil PASSED offre des avantages précieux pour réduire le temps de Pentests et accélérer le time to market des nouveaux produits via cette connexion en intégration continue. L’outil est aujourd’hui uniquement disponible en mode On Premise pour certains industriels avec lesquels nous collaborons, avant l’élargissement en mode SaaS.

SNOOTLAB MIoT : Nous avons conservé le savoir-faire de Snootlab après son rachat.

Nous détenons ainsi désormais une véritable expertise en gamme hardware pour la cybersécurité. La ligne de produit SnootLab MIoT est une gamme de composants IoT cybersécurisés pour un usage en environnement industriel et connecté électriquement.

Notre ligne SnootLab MIoT permet aux entreprises d’interconnecter leurs outils métiers de mesure, pilotage et planification avec les équipements sur le terrain de façon fiable et cybersécurisée sans redouter de compromission par rebond.

GS Mag : A quels segments de clientèle vous adressez-vous ?

Laurent Pelud : Nos produits PASSED et AUDITOOL se veulent multi-sectoriels et peuvent être utilisés dans tout secteur d’activité. SNOOTLAB MIoT est une ligne de produits adressant plus spécifiquement les secteurs de la construction, manutention/transport/levage et de la logistique portuaire ou ferroviaire.

GS Mag : Quels sont les points forts de ses offres ?

Laurent Pelud : AUDITOOL présente 3 points forts pour les entreprises :

Gain de temps : optimisation du temps nécessaire à l’auditeur pour réaliser son audit, retrouver les questions plus rapidement, génération de rapport

Gain de qualité : guidage de la démarche d’audit, numérotations et tableaux récapitulatifs automatiques grâce à la génération de rapports

Capitalisation : enrichissement des questions à poser, des preuves d’audits et transfert des savoir-faire par annotation des référentiels

PASSED présente 5 avantages pour nos clients :

Modéliser et capitaliser les attaques en équipe, avec des profils ayant des compétences différentes

Aller au-delà du simple dossier d’études de vulnérabilités et démontrer l’échec des attaques dans leurs dossiers d’évaluation et de certification

Automatiser la réalisation des attaques et les connecter en intégration continue.

Attaquer différents vecteurs technologiques par le biais de nos toolbox disposant des adaptateurs matériels.

Déployer sur différents sites et à distance l’exécution de l’attaque grâce à ces toolbox afin de ne pas déplacer les équipes.

Concernant SNOOTLAB MIoT, voici quelques cas d’application :

Connexion et mesures d’usage de grues à haute tour pour la facturation et la maintenance préventive.

Connexion d’un parc hétérogène et ancien de véhicules de transport & de chantier réparti sur des grands chantiers mondiaux.

Mesure et agrégation des conditions d’usage sur des équipements de manutention/transport/levage pour éviter casse et accident et faire évoluer pratique et formation.

GS Mag : Comment accompagnez-vous vos clients ?

Laurent Pelud : Nous sommes éditeur de logiciels. Nous leur offrons des solutions pérennes, fiables et concrètes à leurs problématiques quotidiennes. Nous suivons une roadmap complète afin de leur proposer régulièrement de nouvelles versions de nos logiciels en y intégrant des nouvelles fonctionnalités utiles et des contenus à valeur ajoutée.

L’ADN de SCASSI a toujours été de proposer un delivery de qualité à nos clients. Par conséquent, nous avons placé la barre haut afin que notre portail client réponde aux mêmes exigences.

GS Mag : De combien de personnes est constitué votre réseau commercial ? Allez-vous travailler avec des intégrateurs ou des distributeurs à valeur ajoutée ?

Laurent Pelud : Aujourd’hui nous nous appuyons sur l’ensemble de la force commerciale du groupe Scassi. Nous étudierons ultérieurement les pistes de partenariats. Nous commençons dans un premier temps par une vente directe.

GS Mag : Comment est organisé votre support technique en France ?

Laurent Pelud : Nous avons une équipe de support technique June répartie entre Toulouse et Madrid afin d’adresser la totalité de nos clients.

GS Mag : Pour conclure quel serait votre message à nos lecteurs ?

Laurent Pelud : Ingénierie, conseil, sensibilisation, formation et désormais Softwares avec June Factory, SCASSI Group propose aux entreprises une gamme complète de solutions dédiées à la cybersécurité.

Pour en savoir plus : https://june-factory.com/