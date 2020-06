Laurent Pelud, CEO de Scassi Group : Avec Auditool Auditez bien, gagnez du temps, et soyez conformes !

juin 2020 par Marc Jacob

Scassi Group vient de sortir une solution d’audit de sécurité appelée AUDITOOL. Elle cible les auditeurs en leurs proposant un outillage web et nomade professionnel pour réaliser des missions en intégrant tout le processus de contrôle : préparation, audit et rédaction du rapport. Laurent Pelud, CEO de Scassi Group considère qu’AUDITOOL va permettre de bien auditer en gagnant du temps, et en restant conformes !

GS Mag : Vous sortez votre nouvelle solution d’audit Comment fonctionne-t-elle ?

Laurent Pelud : Oui en effet. Cette solution s’appelle AUDITOOL.

AUDITOOL est un outil d’aide à la réalisation et au suivi d’audits de sécurité. Il offre aux auditeurs un outillage web et nomade professionnel pour réaliser des missions de qualité en intégrant tout le processus de contrôle : préparation, audit et rédaction du rapport.

L’objectif de cet outil est d’industrialiser les activités d’audit pour permettre aux auditeurs de se consacrer aux activités de contrôles et réduire le temps passé. AUDITOOL permet de croiser plusieurs référentiels sur un même audit afin de gagner du temps et d’optimiser l’efficacité dans le suivi d’audit.

GS Mag : Quels sont les points forts de cette solution ?

Laurent Pelud : AUDITOOL présente 3 points forts pour les entreprises :

Gain de temps : optimiser le temps nécessaire à l’auditeur pour réaliser son audit, retrouver les questions plus rapidement, générer le rapport en un clic

Gain de qualité : guidage de la démarche d’audit et mise en forme automatique dès la génération de rapport

Capitalisation : Annotation des référentiels pour alimenter l’auditeur de cas réels, d’exemples et justifications utiles au moment de l’audit.

Lorsque l’on connait le temps que peut prendre un audit, nous savons les avantages indéniables que propose notre outil. De plus, les entreprises vont de plus en plus être confrontées à la problématique des audits multi-référentiels. AUDITOOL aide justement à gérer de multiples exigences en un même outil et propose un croisement de référentiels.

Le Principe : un audit sur un référentiel A peut utiliser les résultats d’un audit précédent effectué sur un référentiel B, si A et B ont des exigences communes ou similaires.

L’avantage : gain de temps, meilleur suivi des recommandations et des points d’amélioration.

Cela devrait parler à tout le monde.

GS Mag : A quel type d’entreprises s’adresse cette solution ?

Laurent Pelud : AUDITOOL s’adresse à toutes les entreprises confrontées à la problématique de l’audit et de l’audit multi-référentiels. Selon la taille de la structure, nous proposons 3 formules :

Une formule mono utilisateur

Une formule pour les petites équipes

Et une formule pour les entreprises Les formules mono licences ou petites équipes sont distribuées en mode SAAS. La formule Entreprise est distribuée en mode SAAS et en mode « On Premise ».

Nous nous adressons à toutes les entreprises qui ont besoin de s’assurer que l’ensemble de leurs partenaires, prestataires, fournisseurs ou encore sous-traitants, respectent tout un ensemble d’exigences de cybersécurité. Au-delà même de l’aspect cybersécurité, tout type de référentiel, propre à l’activité de l’entreprise, peut être ajouté à Auditool.

GS Mag : Quels objectifs, vous êtes-vous fixés en termes d’obtention de part de marché pour les prochains 12 mois ?

Laurent Pelud : Après avoir utilisé en interne au Groupe Scassi le produit Auditool sur des centaines d’audits différents, nous amorçons dès à présent le lancement en France et sur le territoire espagnol.

D’ici la fin de l’année, notre objectif est de disposer d’une base bien établie de clients pour amorcer la diffusion du produit dans d’autres pays européens dès 2021.

GS Mag : De quels moyens commerciaux, marketing allez-vous vous doter pour y arriver ?

Laurent Pelud : AUDITOOL s’inscrit dans un projet innovant plus global que nous vous révélerons dans les jours à venir. Pour le lancement, nous avons créé un nouveau site internet, qui sera en ligne le jour de l’annonce. Nous avions également des annonces et présentations sur des salons, reportés en fin d’année. Nous ferons alors le nécessaire sur cette fin d’année.

D’un point de vue commercial, nos équipes françaises et espagnoles ont déjà approché un certain nombre de clients qui se sont révélés très intéressés et l’outil tourne déjà chez certains d’entre eux. Il ne s’agit que du début mais cela montre que notre outil répond au besoin chez nos clients.

GS Mag : Quel est votre message à nos lecteurs ?

Laurent Pelud : Auditez bien, gagnez du temps, et soyez conformes !