Laurent Bouchoucha, Alcalel-Lucent Enterprise : Notre obsession est de faciliter l’accès à une technologie de pointe, en simplifiant les processus

juin 2021 par Marc Jacob

Alcalel-Lucent Enterprise sera présent sur Ready For IT pour présenter sa gamme de solution de cybersécurité en particulier celle pour sécuriser les objets connectés (IoT). Laurent Bouchoucha, VP Développement Commercial & Réseaux d’Entreprise d’Alcalel-Lucent Enterprise explique sa stratégie. Comme il le dite son obsession est de faciliter l’accès à une technologie de pointe, en simplifiant l’installation, la configuration et les opérations.

GSM : Vous serez présent sur Ready For IT, quels sont vos objectifs ?

Laurent Bouchoucha : Notre objectif est double :

• rencontrer & échanger avec des prospects sur les solutions de l’ère numérique, leur transformation digitale tout en maintenant une sécurité et éviter tout risque

• faire connaître notre stratégie des réseaux à l’ère numérique avec les solutions associées, afin d’optimiser et sécuriser les flux chez les clients finaux

GSM : La digitalisation de la société induit de nouveaux risques, pouvez-vous nous en présentez les principaux ?

Laurent Bouchoucha : Les principales menaces que nous rencontrons sont le piratage avec entre autre l’hameçonnage, rançongiciel etc…, les failles de sécurité, la surcharge et le temps de gestion…

GSM : Qu’allez-vous présenter pour cette édition ?

Laurent Bouchoucha : Nous allons présenter principalement les solutions réseau de l’ère numérique d’Alcatel-Lucent Enterprise avec des fondations technologique solides pour un réseau robuste et sécurisé

• Sécuriser les objets connectés (IoT) et réduire la surface d’attaque potentielle grâce à la segmentation virtuelle du réseau

• Réseaux autonomes, sécurisation des IoT, Création de nouveaux processus business numériques et automatisés

GSM : Quels sont les points forts de cette offre ?

Laurent Bouchoucha : Les points forts de notre offre sont :

Ses performances, mais surtout le fait qu’elle soit extrêmement simple à déployer et opérer. Ceci pour nos clients sur les marchés santé, éducation, transport, hôtellerie et secteur public qui souvent ont des équipes informatiques petites et surchargées.

Une capacité à déployer en environnements classiques de bureau mais aussi en environnements contraints (en extérieur ou dans un métro par exemple)

GSM : Quel va être le thème de votre atelier ?

Laurent Bouchoucha : Titre de notre atelier est : « Une migration pragmatique de votre réseau vers une architecture Zéro Trust » La (micro)-segmentation des réseaux LAN et WLAN est nécessaire et possible depuis de nombreuses années. Mais cette pratique a été freinée par un manque de compréhension des applications et IoT qu’elle est censée protéger ainsi qu’une trop grande complexité des architectures et fonctionnalités réseau. Jusqu’à maintenant. Cette présentation abordera une méthode la plus simple possible pour segmenter le réseau et obtenir une architecture Zéro trust, tout en assurant la continuité des activités.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Laurent Bouchoucha : Nous fournissons une solution réseau spécifique pour nos clients sur les marchés susnommés. Notre obsession est de faciliter l’accès à une technologie de pointe, en simplifiant l’installation, la configuration et les opérations.