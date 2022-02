Lantronix lance des solutions IdO industrielles spécifiques aux applications basées sur ses nouvelles passerelles cellulaires de la série G520

février 2022 par Marc Jacob

Lantronix Inc. annonce le lancement de solutions IdO industrielles spécifiques aux applications qui répondent aux préoccupations des marchés de l’Industrie 4.0, de la sécurité et du transport avec ses périphériques et services IdO cellulaires intelligents de la série G520. G520 Industrial, un routeur de conversion de protocole industriel cellulaire compétitif, ainsi que G520 Security, un routeur de communication haut débit LTE CAT13 et 5G visant à réduire les menaces de cybersécurité, sont désormais disponibles. G520 Transport sera lancée dans le courant de l’année 2022.

Les passerelles industrielles et de sécurité G520 offrent une solution complète et sont pré-configurées avec la solution de gestion des appareils sur le cloud primée ConsoleFlow™ de Lantronix, qui augmente l’efficacité opérationnelle en fournissant un volet unique à partir duquel gérer les ressources distantes. Elles sont également pré-configurées pour les services de connectivité Lantronix, qui fournissent une sécurité VPN des plans de données cellulaires nord-américains et mondiaux et grâce à une plateforme cloud facile d’utilisation afin de gérer les cartes SIM et les services.

Selon Berg Insight, les expéditions mondiales d’appareils mobiles IdO ont augmenté de 14 % en 2020 pour atteindre 302,7 millions d’unités et devraient suivre un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15,8 % pour atteindre 629,6 millions d’unités d’ici 2025.

Disponibles dès maintenant :

G520 Industrial, un routeur de conversion de protocole compétitif de qualité industrielle avec communication LTE, plusieurs interfaces et conversions de protocole Fieldbus (ex. : Modbus, DNP3 et IEC) qui sont fournis en quelques minutes à l’aide de la plateforme ConsoleFlow. G520 Security, qui prend en charge le LTE cat13 haut débit et la 5G, réduisant ainsi le risque de cyberattaques grâce à sa puce de sécurité quantique dédiée et à la suite logicielle exclusive InfiniShield™ de Lantronix, tandis que son facteur de forme réduit et sa fonction Power Over Ethernet simplifient le déploiement.

Bientôt disponible :

G520 Transport, qui fournit la solution hybride ultime basée sur les 25 années d’expérience de Lantronix dans les passerelles télématiques et le routage mobile Wi-Fi. Avec le Wi-Fi embarqué, la base de localisation, le capteur et la lecture de bus CAN, G520 Transport est une solution facile à déployer et gérée en toute sécurité.