Lancement du plug Cat. 6A raccordable sur le terrain pour liens MPTL

février 2020 par Marc Jacob

Nexans ajoute à sa gamme LANmark-6A un nouveau plug Catégorie 6A raccordable sur le terrain. Ce plug est conçu pour le déploiement de liens MPTL (Modular Plug Terminated Link), de plus en plus utilisés pour raccorder directement des panneaux de brassage aux équipements réseau, comme des points d’accès sans fil (WAP) et des caméras IP. Ces équipements se trouvent généralement près du plafond, où il est compliqué d’installer des prises ou autres boîtiers de raccordement.