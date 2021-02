Lancement du Label ExpertCyber de Cybermalveillance.gouv.fr

février 2021 par Marc Jacob

Face à la professionnalisation et la complexité des cyberattaques, il est essentiel que les TPE, PME, collectivités et associations soient accompagnées dans leur sécurité numérique par des prestataires de confiance. Afin de leur offrir une meilleure lisibilité de la qualité des prestations et services, et un accompagnement adapté, Cybermalveillance.gouv.fr lance un label reconnaissant l’expertise numérique de ces prestataires : le label ExpertCyber.

Qu’est-ce que le label ExpertCyber ?

Le label ExpertCyber a été développé par Cybermalveillance.gouv.fr, en partenariat avec les principaux syndicats professionnels du secteur (Fédération EBEN, Cinov Numérique, Syntec Numérique), la Fédération Française de l’Assurance (FFA) et le soutien de l’AFNOR. Il vise à reconnaître l’expertise des professionnels en sécurité numérique assurant des prestations d’installation, de maintenance et d’assistance en cas d’incident.

Le label couvre les domaines suivants :

systèmes d’informations professionnels (informatique, logiciels bureautiques, messageries, serveurs…) ;

téléphonie (serveurs téléphoniques professionnels) ;

sites Internet (administration et protection).

Qui sont les professionnels labellisés ?

Sont éligibles à la labellisation les entreprises de services informatiques de toute taille, justifiant d’une expertise en sécurité numérique, ayant démontré un niveau d’expertise technique et de transparence dans les domaines de l’assistance et de l’accompagnement de leurs clients.

Les candidats répondent à un questionnaire technique et produisent des documents attestant de leurs compétences afin de justifier l’ensemble des critères à satisfaire. Ils sont labellisés à l’issue d’un audit réalisé par l’AFNOR.

Qui peut faire appel à un professionnel labellisé ExpertCyber ?

Les prestataires labellisés ExpertCyber s’adressent à un public professionnel : toute entité justifiant d’une activité professionnelle, quels que soient son secteur et le nombre de salariés, une association à but non lucratif, une collectivité…

Pourquoi faire appel à un professionnel labellisé ?

Le label offre une garantie pour les professionnels souhaitant se faire accompagner par des prestataires de confiance. Ils peuvent en attendre :

• un niveau d’expertise et de compétence en sécurité numérique ;

• un conseil de qualité pour prévenir la survenue d’autres actes de cybermalveillance et sécuriser leurs installations informatiques ;

• une conformité administrative (respect du cadre législatif et réglementaire, traitement des données personnelles conforme au RGPD, etc.) ;

• un sens de l’intérêt général (veille et remontée d’incidents, conservation de la preuve numérique, etc.).

Comment être mis en relation avec un prestataire labellisé ?

Les TPE, PME, collectivités et associations peuvent dès aujourdhui être mises en relation avec des professionnels labellisés ExpertCyber en se connectant au site Cybermalveillance.gouv.fr.

Pour ce lancement, plus de 50 prestataires sont déjà labellisés et pourront proposer un accompagnement, que soit pour une installation, de la maintenance ou une demande d’assistance en cas d’incident de sécurité numérique.