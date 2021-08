Lancement de StorageCraft 500GB Cloud Services Basic

août 2021 par Marc Jacob

ArcserveArcserve annonce l’évolution de l’offre StorageCraft Cloud Services Basic qui permet aux MSP de proposer des services de sauvegarde et de reprise après sinistre dans le cloud à un plus grand nombre de clients, et ce avec un retour sur investissement et des revenus inédits. Les services cloud StorageCraft Basic comprennent dorénavant une sauvegarde de 500 Go par machine, des points de rétention annuels et une gestion optimale du portail cloud pour 20 euros par machine, ce qui inclut également une licence de protection des données sur site pour les produits ShadowXafe ou ShadowProtect.

Avec StorageCraft Cloud Services Basic, les MSP pourront répondre à un plus large éventail de besoins, y compris ceux des PME et des postes de travail physiques et virtuels restreints. Et ces cas d’utilisation en matière de sauvegarde et de récupération des données dans le cloud n’étaient pas économiquement viables jusqu’à présent. Les MSP peuvent désormais mutualiser le stockage entre plusieurs machines pour un maximum de flexibilité et de retour sur investissement. Contrairement aux fournisseurs de services cloud classiques qui imposent des frais supplémentaires pour des fonctions telles que l’entrée et la sortie des données des clients du cloud ou la récupération des fichiers en cas de sinistre, celles-ci sont intégrées de manière standard dans les services cloud StorageCraft.