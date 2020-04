Lancement de OneTrust DataDiscovery

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

OneTrust DataDiscovery aide les entreprises à identifier les données dont elles disposent sur tous les systèmes et actifs (cloud, on premise, legacy), et tous les types de données (structurées, non structurées, semi-structurées). Cette technologie aide les clients à répondre automatiquement aux demandes relatives au droit à la vie privée en vertu du RGPD, CCPA, LGPD, PDPA et autres, ainsi qu’à démontrer la conformité aux autorités de contrôle grâce à des rapports intégrés.

OneTrust DataDiscovery comprend :

Plus de 500 connecteurs prêts à l’utilisation, afin de vous aider à catégoriser et classifier les données sur tous les systèmes.

La création de nouveaux connecteurs est également possible, via un outil d’intégration, disponible en libre-service dans la plateforme.

OneTrust DataDiscovery fonctionne quelle que soit la provenance de vos données ou les systèmes et applications dans lesquels elles peuvent exister. Cela inclut les sources de données structurées, non structurées et semi-structurées, ainsi que les systèmes de cloud, les systèmes on premise et les systèmes legacy.

OneTrust DataDiscovery étant intégré à la plateforme OneTrust, les clients peuvent agir sur les informations de découverte des données par le biais d’autres applications OneTrust. Par exemple, traiter automatiquement la demande d’accès d’une personne en tirant parti des données découvertes pour cette personne.

Intelligence de OneTrust AthenaTM : rendez la découverte et la classification des données plus intelligentes grâce à l’intelligence artificielle et à la découverte d’automatisation robotique intégrées à OneTrust Athena.

Les connaissances de OneTrust DataGuidance TM : savoir quelles données vous possédez est une chose, mais savoir si ces données sont conformes aux dernières réglementations, directives et mesures d’application permet de compléter les programmes de protection des données, de sécurité et de confiance. La base de données OneTrust DataGuidance soutient OneTrust DataDiscovery avec toutes informations réglementaires nécessaires.

OneTrust DataDiscovery effectue le processus complet de la découverte à la démonstration de la conformité et fonctionne en cinq étapes clés : trouver, découvrir, corréler, remplir et mettre en conformité.

1. Trouver vos données : découvrez l’ensemble de vos systèmes et de vos données, et remplissez automatiquement ces informations dans des inventaires de données dynamiques.

2. Découvrir, catégoriser et classer vos données : exploitez plus de 500 connecteurs prêts à l’utilisation ou créez les vôtres depuis l’interface OneTrust pour découvrir les données de chaque système, y compris les sources structurées et non structurées et les systèmes cloud, on premise et legacy.

3. Corréler les données aux personnes : reliez les données aux identités pour comprendre où se trouvent toutes les données d’une personne dans votre entreprise.

4. Répondre aux demandes relatives au droit à la vie privée : automatisez le traitement des demandes relatives au droit à la vie privée (accès, suppression, etc.) de leur réception à leur exécution.

5. Respecter les réglementations internationales : conformez-vous aux normes RGPD, CCPA, LGPD, PDPA et autres avec des rapports de conformité et des visuels, des suggestions de OneTrust DataGuidance, des liens vers les dossiers de consentement, des réponses intelligentes aux violations, et plus encore.