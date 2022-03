Lancement d’une offre volontaire de rachat des actions Cecurity.com au prix de 1,22 € par action

mars 2022 par Marc Jacob

Il est rappelé que les actions de la société Cecurity.com sont actuellement admises à la négociation sur le marché Euronext Access sous le code ISIN FR0010717579 (mnémonique MLCEC).

Dans le cadre de l’Offre, Groupe ISAGRI propose aux actionnaires minoritaires de Cecurity.com d’acquérir la totalité de leurs actions Cecurity.com au prix unitaire d’un euro vingt-deux cents (1,22 € par action), du 7 mars 2022 au 8 avril 2022 inclus. Ce prix correspond à la valeur de l’action Cecurity.com résultant de l’opération d’acquisition de Cecurity.com par Groupe ISAGRI annoncée le 5 octobre 2021. Il a fait l’objet d’une évaluation par le cabinet Societex Valuation Advisory, expert indépendant.

Ce rapport conclut au caractère équitable de l’Offre faite aux actionnaires au prix de 1,22 € par action, en considérant notamment que : « le cours de bourse n’a jamais dépassé 0,95 € (août 2009) et 0,89 € depuis un an. L’Offre de 1,22 € entraîne donc une prime de 28% et 38% respectivement. En plus de garantir qu’aucun actionnaire n’aura connu de perte en capital, cette prime sur l’historique boursier est très significative ».

La cotation des actions Cecurity.com sur Euronext Access a été suspendue le 10 septembre 2021 et le restera pendant toute la durée de l’Offre et jusqu’à la radiation des actions Cecurity.com du marché Euronext Access. L’intermédiaire en charge de la centralisation de l’Offre est la Financière d’Uzès (Affilié Euroclear n°509), 13 rue d’Uzès, 75002 Paris, France.

Les actionnaires souhaitant céder leurs actions Cecurity.com dans le cadre de l’Offre devront remettre à la Financière d’Uzès ou à leur intermédiaire financier (banque, entreprise d’investissement) selon qu’ils détiennent leurs actions en compte nominatif, pur ou administré un ordre irrévocable de vente au plus tard le 8 avril 2022, jour de clôture de l’Offre.

Dans ce cadre, Groupe ISAGRI prendra à sa charge les frais de négociation des actionnaires vendeurs majorés de la TVA y afférente dans la limite de 20 € par dossier, ces montants s’entendant toutes taxes incluses, dès lors que les demandes de remboursement des frais mentionnés ci-dessus et la fourniture de leurs justificatifs seront adressées directement à Financière d’Uzès par les intermédiaires financiers dans un délai de 15 jours de négociation à compter de la clôture de l’Offre. Passé ce délai, le remboursement de ces frais ne sera plus effectué.

Les intermédiaires financiers devront transmettre les ordres de cession d’actions Cecurity.com par instructions électroniques via le système d’Euroclear France (STREAM [6/7]) au plus tard le 11 avril 2022 avant 16 heures. Le règlement des produits des ventes sera effectué à compter du 19 avril 2022. Dans la mesure où Groupe ISAGRI détient d’ores et déjà, directement et indirectement, une participation supérieure à 90% du capital et des droits de vote de Cecurity.com, il a été demandé, conformément aux dispositions de l’article 5.2 alinéa 4 des règles d’Euronext Access, la radiation des actions Cecurity.com du marché Euronext Access à l’issue de l’Offre.

Cecurity.com et Groupe ISAGRI attirent l’attention des actionnaires de Cecurity.com sur l’absence totale de liquidité des actions Cecurity.com à la suite de leur radiation du marché Euronext Access.