Lancement d’une nouvelle startup permettant aux personnes de contrôler leurs données personnelles

janvier 2020 par Marc Jacob

Mine® a été lancée au Royaume-Uni après avoir passé la dernière année à opérer en mode furtif et avoir levé un capital de départ de 3 millions de dollars, soutenu par Battery Ventures et Saban Ventures.

Cette start-up technologique permet aux utilisateurs de découvrir ce qu’Internet sait sur eux, tout en leur permettant de choisir où leurs données sont accessibles ou non. La technologie de pointe derrière Mine permet aux personnes de retrouver leur trace et de récupérer les ’informations qu’ils ont laissées sur Internet en s’inscrivant à des services en ligne, en téléchargeant des applications ou en faisant des achats en ligne. Elle permet aux utilisateurs de réaliser l’étendue de leur empreinte numérique, en leur montrant quelles entreprises détiennent leurs données et quelles informations sont recueillies à leur sujet. Mine a déjà analysé quatre millions de services numériques, permettant d’informer les utilisateurs sur la collecte et le stockage de données les concernant par ces services. En outre, selon Mine, l’empreinte numérique de l’utilisateur moyen comporte 400 entreprises, dont plus de 80 % des services sont inutilisés et peuvent être supprimés, ce qui montre bien à quel point nous avons peu de contrôle sur nos données personnelles.

Mine fonctionne en utilisant des algorithmes de machine-learning non intrusifs qui utilisent les boîtes de réception des utilisateurs, à la recherche des traces numériques que les entreprises ont laissées lors de contacts antérieurs ou continue avec eux. Pour ce faire, Mine ne traite, ni ne collecte aucune donnée personnelle liée à l’utilisateur : Mine ne lit, ne collecte et ne stocke aucun contenu d’email, ne détient aucune donnée personnelle et s’engage à utiliser le minimum d’informations pour fournir son service. Mine permet également aux utilisateurs de reprendre la propriété de leurs données, en s’appuyant sur les réglementations mondiales en matière de confidentialité, et notamment la clause de RGPD ou le "droit à l’oubli ", qui permet aux utilisateurs de demander aux services en ligne de supprimer leurs données. Pour l’utilisateur lambda, il n’est pas simple de faire respecter ce droit à l’oubli, et c’est l’une des raisons de la création de Mine. Si un utilisateur souhaite qu’un service numérique l’oublie, Mine envoie une demande à chaque société au nom de l’utilisateur, en lui demandant de supprimer de son système toutes les données le concernant. Elle s’appuie également sur la California Consumer Privacy Act (CCPA), entrée en vigueur le 1er janvier 2020, et qui devrait s’étendre au reste des Etats unis l’an prochain.

Mine a été fondée par Gal Ringel, PDG de Mine, Gal Golan, Directeur Technique (CTO), et Kobi Nissan, Chef Produit (CPO) de Mine. Gal Ringel et Gal Golan ont tous deux une vaste expérience de la cybersécurité, ayant occupé des postes de direction au sein de la Cyber Intelligence Unit 8200 israélienne, et travaillé dans des entreprises High Tech telles que Nielsen, Verizon et Microsoft. Kobi Nissan est lui expert en matière d’analyse de données et de stratégie de produits, suite à ses expériences chez Accenture et King Digital Entertainment. Il est titulaire d’un MBA de l’INSEAD et a travaillé en tant qu’investisseur en capital-risque chez Saban Ventures. Gal Ringel a également travaillé comme investisseur en capital-risque et a été figuré sur la liste des personnalités de moins de 30 ans de Forbes Israel en 2017.

David Hoffman, Responsable de la Protection de la vie privée chez Intel Corporation, a déclaré " Mine est en train de résoudre l’un des problèmes les plus urgents en matière de confidentialité : permettre aux individus d’exercer un plus grand contrôle sur leurs données. Mine aura un impact sur l’économie numérique au sens large, où de plus en plus, la confiance et la transparence peuvent être établies entre les individus et les entreprises. Pour Intel, la vie privée est un droit de l’homme fondamental et les technologies comme Mine jouent un rôle essentiel, au même titre que la législation, dans la réalisation de la promesse d’optimisation pour une utilisation éthique et innovante des données". Barak Pridor, directeur général de Saban Ventures, déclare : "Nous méritons tous le droit de déterminer l’étendue de notre empreinte numérique. Mine est un produit révolutionnaire qui permet au consommateur de le faire. Nous sommes très fiers de nous joindre à ce voyage passionnant".

Pour Itzik Parnafes, partenaire général de Battery Ventures " Comprendre le problème est déjà la moitié de la solution. Les consommateurs souhaitent pouvoir gérer leurs données numériques et Mine a développé un outil qui à la fois révèle votre empreinte numérique et vous permet d’en prendre le contrôle. Battery Ventures est fière de s’être associée à l’équipe de Mine pour mener cette révolution". Mine a maintenant terminé sa phase bêta et sera prochainement lancé.