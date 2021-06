Lancement d’Iboo, une solution de visioconférence cybersécurisée hébergée en France

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Ludovic Nicoleau et l’hébergeur rennais Icodia lancent Iboo, une solution de messagerie par visioconférence qui garantit contractuellement la non-utilisation et la non-exploitation des données. 100% hébergée en France, sans téléchargement et cybersécurisée, Iboo cible les professionnels, en harmonie avec le projet national de protection des données.