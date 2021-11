Lacework lève 1,3 milliard de dollars

novembre 2021 par Marc Jacob

Lacework annonce aujourd’hui avoir levé 1,3 milliard de dollars de fonds de croissance, portant sa valorisation à 8,3 milliards de dollars. Grâce à ce capital, qui constitue le plus important tour de table de l’histoire du secteur de la sécurité, Lacework va continuer à investir dans le développement rapide de ses activités dans le monde, capitalisant sur sa dynamique récente qui a vu la multiplication par 3 de son chiffre d’affaires d’année en année, par 5 du nombre de ses clients, parmi lesquels LogicMonitor, Hypergiant ou encore Sprinklr, et par 3 du nombre de ses employés dans le monde.

Ce tour de série D a été mené par les investisseurs existants Sutter Hill Ventures, Altimeter Capital, D1 Capital Partners et Tiger Global Management, et de nouveaux entrants dont Counterpoint Global (Morgan Stanley), Durable Capital, Franklin Templeton, General Catalyst et XN. Coatue, Dragoneer, Liberty Global Ventures et Snowflake Ventures, tous déjà investisseurs, ont également participé.

La thèse soutenue par Lacework est que la sécurité du cloud est fondamentalement un problème de données. Pour résoudre ce problème - causé par des dimensions énormes, des technologies en évolution, une infrastructure adaptative et des changements constants dans les environnements cloud -, il faut repenser l’approche traditionnelle de la sécurité. La plateforme Lacework Cloud Security Platform est la seule technologie qui intègre la sécurité de manière native, du code à l’exécution, et qui est alimentée par Polygraph®, un moteur de machine learning breveté axé sur les données qui permet de réduire le bruit, de diminuer les risques et d’obtenir un meilleur retour sur investissement. Seul Lacework offre aux clients l’automatisation nécessaire pour voir et comprendre les changements du cloud à grande échelle, sans nécessiter d’intervention manuelle de la part des équipes de sécurité, ce qui permet une innovation plus sûre et plus rapide.

Lacework utilisera ce financement pour renforcer sa position de leader sur le marché de la sécurité du cloud en favorisant l’innovation produit, ce qui lui permettra d’élargir son marché total adressable, et en procédant à d’autres acquisitions stratégiques, comme celle de Soluble récemment annoncée. L’ajout de Soluble améliore les capacités de la plateforme Lacework Cloud Security Platform pour permettre aux entreprises d’intégrer les pratiques de sécurité plus tôt dans leurs processus de livraison de logiciels. L’entreprise va également développer ses stratégies de commercialisation, augmentant ses effectifs et sa présence dans le monde, afin de mieux servir les clients.

L’écosystème entourant Lacework, notamment l’IaC, le CI/CD et l’intégration de workflows tels que ceux de Kubernetes, Terraform et Jira, les alliances solides et croissantes avec des partenaires tels que Snowflake, New Relic, Amazon Web Services, Google Cloud Platform (GCP) et Microsoft Azure, ainsi que les partenariats de distribution toujours plus nombreux avec des sociétés telles que Presidio, EVOTEK, Guidepoint, GlobalDots et Katana1, continuent de susciter un élan considérable. Aujourd’hui, les partenaires influencent plus de 60 % des nouvelles opportunités commerciales de l’entreprise et contribuent à étendre la mise sur le marché à un rythme toujours plus rapide.

« Plus les entreprises de toutes tailles continueront de créer des applications dans le cloud, plus les données critiques seront exposées et exploitées. Lacework est en train de bâtir une entreprise impressionnante en proposant aux organisations une approche transformatrice de la sécurisation de leurs données dans le cloud. Cette approche est déjà à l’origine d’une multiplication par 3 de son chiffre d’affaires d’année en année, et nous pensons qu’il y a encore beaucoup d’opportunités à saisir. Nous sommes ravis de nous associer à Lacework alors que la société poursuit sa stratégie de croissance durable à long terme », déclare Dennis Lynch, Head of Counterpoint Global (Morgan Stanley).

« Les entreprises passant plus rapidement à des architectures cloud natives, le secteur de la cybersécurité a grand besoin de plus d’automatisation, d’un meilleur rapport signal/bruit et de moins de solutions ponctuelles. Il s’agit d’une tâche colossale, qui nécessite une plateforme capable de s’adapter à l’énorme croissance des données circulant dans l’infrastructure cloud d’une organisation. À cette fin, Lacework a construit quelque chose de puissant et d’unique, ce qui positionne la société comme l’une des plus importantes entreprises de cybersécurité de cette génération », ajoute Matt Cioppa, Vice President, Franklin Templeton.