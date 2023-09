Lacework et Snowflake renforcent leur partenariat

septembre 2023 par Marc Jacob

Lacework et Snowflake ont annoncé l’élargissement de leur partenariat pour promouvoir la sécurité cloud à grande échelle et garantir la pérennité de l’infrastructure cloud. Ce partenariat renforcé permet aux équipes de sécurité d’accéder directement aux données de sécurité de Lacework via le partage de données sécurisé de Snowflake, pour une visibilité unifiée et une automatisation personnalisée.

L’IA générative se perfectionne et se démocratise à grande vitesse dans tous les secteurs. En parallèle, la fréquence et l’ampleur des risques de cybersécurité augmentent à mesure que le rythme de développement et de production de données dans le cloud accélère. Cette nouvelle ère de la sécurité du cloud nécessite une approche fondamentalement nouvelle, et la plateforme de Lacework est conçue pour gérer la masse importante de données dans l’environnement cloud d’une entreprise (code, identités, conteneurs et infrastructure multi-cloud), en tirant parti de Snowflake, partenaire clé de la plateforme. Grâce à la plateforme de sécurité de Lacework et au Data Cloud de Snowflake, les clients peuvent faire profiter le reste de l’entreprise de la valeur des données de sécurité cloud, en aidant les organisations à mesurer de manière globale leur situation en matière de sécurité et de conformité.

En tant que plateforme engagée à fournir aux clients la flexibilité et le choix dans la façon dont ils construisent leur infrastructure technologique, Lacework fonctionne de façon transparente avec les clients qui choisissent d’utiliser Snowflake comme data lake de sécurité. Des clients stratégiques tels que Sprinklr et Sigma Computing utilisent Lacework et Snowflake conjointement pour renforcer leurs opérations de sécurité grâce à une visibilité de bout en bout sur leurs données de sécurité dans le cloud

Les clients communs peuvent également exploiter les capacités de collaboration de Snowflake pour puiser dans les données de Lacework et unifier ces informations en toute sécurité avec le reste de leurs données stockées dans Data Cloud. En alignant les informations de sécurité de Lacework avec les ensembles de données contextuelles de Snowflake, les clients communs peuvent obtenir une meilleure visibilité des vulnérabilités à haut risque, faire la chasse aux menaces de manière plus proactive, améliorer l’efficacité de l’équipe, et plus encore et ce, sans avoir à utiliser d’API, de pipelines de données ou à créer des copies des données.

Les capacités avancées de Lacework et Snowflake permettent aux clients d’améliorer leur posture de sécurité et d’adopter une approche de la sécurité basée sur les données à grande échelle. Pour en savoir plus sur les avantages de Lacework et Snowflake, rendez-vous ici.